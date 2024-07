Xiaomi presenta sus nuevos plegables: MIX Flip y MIX Fold 4

Xiaomi pretende revolucionar el mercado de los dispositivos plegables con sus dos nuevas propuestas: Xiaomi MIX Fold 4, que destaca por su diseño delgado y ligero, y Xiaomi MIX Flip, con una pantalla exterior completamente funcional, también para las llamadas.

MIX Flip es el primer equipo con formato compacto de Xiaomi, y recoge la experiencia de esta compañía, que ha centrado en tres áreas: en rendimiento, duración de batería y funcionalidad de red, como ha explicado durante la presentación.

Este plegable compacto cuenta con una pantalla exterior denominada 'All Around Liquid' de 4 pulgadas con un diseño de cuatro curvas, que es completamente funcional, lo que significa que no hace falta abrir el dispositivo para usarlo. Es compatible con más de 200 aplicaciones y también se integra con el ecosistema de Xiaomi?Human x Car x Home.

Esta pantalla exterior ofrece una resolución de 1,5K, una tasa de refreso de 120Hz y alcanza un pico de 3.000 nits para poder usarse bajo la luz del sol. También dispone de soporte HDR y protección ocular y la tecnología para la reproducción del color original 'Original Color Pro,'.

Con el apoyo del sistema operativo HyperOS, la pantalla exterior admite los gestos completos de pantalla y la lógica de interacción de notificaciones/centro de control de los dispositivos insignia de Xiaomi, y presenta un teclado de pantalla completa.

MIX Flip también permite hacer llamadas de calidad tanto si está abierto como cerrado, debido a la arquitectura de hardware de la antena en combinación con las capacidades de ajuste inteligente del chip de mejora de señal Xiaomi Surge T1 y el algoritmo de reconocimiento de agarre.

Xiaomi también lo ha dotado de un sistema de doble dipolo, con una unidad de sonido equipada con un diafragma para las pantallas interior y exterior, para que soporte las llamadas auriculares cuando está abierto o cerrado. E integra un micrófono independiente de cancelación de ruido cerca de la bisagra y el marco superior.

En lo que respecta al rendimiento, MIX Flip está equipado con el proesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 y un sistema de enfriamiento 3D con una cámara de vapor con un área de 3500mm cuadrados con un diseño de 'escalera' que conduce el calor uniformemente a través del grafito de doble capa sobre la bisagra, evitando su acumulación.

MIX Flip cuenta con una batería con 4.780mAh de capacidad y una densidad de energía de 780Wh/L. El sistema de gestión de batería Xiaomi Surge controla el proceso de carga y descarga, extendiendo la vida útil de este componente. Combinado con las propiedades de auto reparación de la batería, puede mantener al menos el 80% de su capacidad después de 1600 ciclos.

Soporta conectividad Wi-Fi 7 y 5G-A, además de bandas de frecuencia globales, e incluye una función de 'Asistente de Viaje', que proporciona recordatorios de información crucial durante vuelos y viajes en tren para viajeros de negocios.

Xiaomi MIX Flip está fabricado con el material de fibra compuesta de Xiaomi, que hace que sea más robusto. El marco medio utiliza una aleación de aluminio 6M42 y el mecanismo interno de la bisagra de enlace dual compacto utiliza materiales de alta resistencia y resistencia al desgaste, que garantiza una vida útil de plegado y desplegado de 500.000 veces.

A nivel de cámaras, este dispositivo está equipado con las lentes Summilux de próxima generación de Xiaomi x Leica. La cámara principal utiliza el sensor de alto rango dinámico Light Fusion 800. También cuenta con la única lente telefoto flotante Leica de 47 mm en un dispositivo plegable compacto con una distancia mínima de enfoque de 9 cm.

MIX Flip también incorpora la plataforma de fotografía computacional de gran modelo Xiaomi AISP, que soporta escenarios avanzados de imagen con hasta 60 TOPS de potencia de procesamiento. El nuevo modo 'Master Portrait, basado en el gran modelo PortraitLM y guiado por fotógrafos de la vida real, mejora la belleza del retrato más allá de la realidad mientras mantiene la autenticidad.

Mix fold 4

La compañía china también ha actualizado la serie MIX Fold con una cuarta generación que incluye un nuevos sistema de bisagras que logra que el equipo sea más compacto y ligero. Para ello, ha utilizado materiales de alta resistencia combinados con un mecanismo de transmisión de acero cerámico resistente al desgaste. Esto ha permitido reducir el volumen total de la bisagra en un 34 por ciento.

Asimismo, MIX Fold 4 adopta una 'arquitectura de carbono total'. Esto significa que la bisagra, la placa de respaldo de la pantalla flotante, la placa intermedia y el compartimento de la batería están moldeados con precisión a partir de material de fibra de carbono T800H. Como resultado, el equipo plegable mejora la resistencia y la durabilidad general, al tiempo que reduce su peso, como ha destacado Xiaomi.

MIX Fold 4 también utiliza en fabricación un diseño de placa base de tres capas y cinco superficies en combinación con la tecnología de pulverización de estaño de gran área, que logra una soldadura de alta precisión. Además, se aplica la tecnología de batería de forma tridimensional y el proceso de apilamiento tridimensional utiliza el espacio irregular en el área de embalaje COP de la placa base, aumentando la capacidad de la batería en 260mAh a 5.100mAh.

En conjunto, Xiaomi ha destacado el rendimiento de este dispositivo, que está impulsado por el procesador Snapdragon 8 Gen 3 y un sistema de refrigeración 3D, con un de mide 11.912 mm cuadrados. El sistema de gestión de batería Xiaomi Surge extiende la vida útil de la batería, y tiene soporte para la carga por cable de 67W y la carga inalámbrica de 50W.

En términos de funcionalidad de red, MIX Fold 4 está equipado con una arquitectura de antena, incluyendo cuatro antenas receptoras de baja frecuencia líderes en la industria y cuatro chips de mejora de señal Xiaomi Surge T1.

La pantalla interna de MIX Fold 4 presenta un panel Samsung E7 LTPO de 7,98 pulgadas con una resolución de 2.488 x 2.244 píxeles, una tasa de refresco adaptativa de 1-120Hz y HDR10+. Utiliza tecnología avanzada Pol-less Plus, que reduce el consumo de energía mientras mejora el brillo y el rendimiento del color.

Por su parte, la pantalla externa es un panel C8+ de 6,56 pulgadas con una resolución de 2.520 x 1.080 píxeles, tasa de refresco de 120Hz y gama de colores P3. Y ambas soportan la tecnología Dolby Vision.

Este plegable está equipado con un sistema de cámara cuádruple con lente óptica Leica liderado por una cámara de 50MP de alto rango dinámico y la tecnología 'Dual Native ISO Fusion Max', que proporciona una reproducción de color más precisa y una mejor retención de detalles en escenas de alto contraste. También usa la inteligencia de HyperOS y tiene el nuevo 'Retrato Maestro'.

En su diseño, Xiaomi ha utilizado también fibra compuesta para conseguir que MIX Gfold 4 sea más robusto y resistente, con un marco medio hecho con una aleación de aluminio 6M42. La pantalla externa está reforzada con Xiaomi Shield Glass, mientras que la pantalla interna utiliza vidrio flexible ultra delgado UTG.

Los dos 'smartphones' se han presentado este viernes en China, donde MIX Fold 4 se comercializa en los colores blanco, negro y azul, en las siguientes configuraciones: 12GB de RAM y 256GB de capacidad interna, 16GB+512GB, 16GB+1T. Por su parte, MIX Flip se encuentra en blanco, negro y púrpura, también con tres configuraciones: 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+1T