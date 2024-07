Telltale Games celebra su 20 aniversario confirmando que no se olvida de The Wolf Among Us 2

Telltale Games ha compartido nuevas imágenes de The Wolf Among Us 2, videojuego que sigue en desarrollo, como ha confirmado con motivo de su 20 aniversario, que celebra pese a los problemas económicos que sacudieron al estudio original y lo llevaron a la bancarrota.

The Wolf Among Us 2 es la segunda entrega de la serie basada en Fables, del universo DC Comics. Retoma la historia seis meses después del final del título original, y trae una nueva amenaza para Fabletown.

Este juego recupera a Bigby, el gran lobo feroz y el sheriff de Fabletown, personaje del que ahora Telltale Games ha compartido dos nuevas imágenes en su perfil de X (antigua Twitter), a modo de confirmación de que el proyecto sigue adelante, aunque sin aportar más información.

Telltale Games es un estudio especializado en videojuegos narrativos basados en franquicias populares de cine, televisión y cómic. Se fundó en 2004, y en los últimos días ha estado celebrando su 20 aniversario, motivo por el que ha compartido las dos nuevas imágenes de Bigby.

Sin embargo, el estudio no ha tenido una historia tranquila, ya que en 2018 anunció su cierre debido a la bancarrota de la empresa, lo que entonces dejó a más de 200 empleados sin trabajo y obligó a cancelar todo el catálogo de títulos en el que trabajaban, entre ellos de las sagas The Walking Dead, Batman, Juego de tronos y The Wolf Among Us.

El estudio renació un año después de la mano de LCG Entertainment, una distribuidora y desarrolladora estadounidense formada por veteranos de la industria del videojuego, que pasó a operar bajo la marca Telltale Games, tras adquirir sus bienes, marcas, tecnología y propiedad intelectual.