Amazon ha anunciado que la versión de su robot Astro dirigido a empresas (Astro for Business) dejará de estar disponible a partir del próximo 25 de septiembre, cuando comenzará a reembolsar la cantidad invertida en estos equipos a dichas organizaciones, aunque mantendrá el formato doméstico del dispositivo.

Amazon Astro es un dispositivo que la compañía presentó en septiembre de 2021 y con el que buscaba «hacer más sencilla la vida» de los usuarios, al combinar Alexa con un sistema de visión computerizada en un dispositivo orientado a funciones como el cuidado de las personas dependientes o mascotas.

Si bien inicialmente estaba dirigido al hogar, hace aproximadamente un año anunció que también lo llevaría a empresas de Estados Unidos, donde lo puso a la venta por 2.349,99 dólares (unos 2.175,83 euros, al cambio actual) para vigilar almacenes o recorrer instalaciones.

La compañía ha comentado ahora, sin embargo, que Astro dejará de estar disponible para organizaciones -Astro for Business- para pasar a ser de uso exclusivamente doméstico a partir del próximo 25 de septiembre. Entonces, sus robots, que ya no se pueden comprar, dejarán de funcionar y se eliminarán todos los datos personales de los dispositivos, tal y como ha sabido The Verge por un comunicado al que ha tenido acceso.

Debido a este fin de soporte, Amazon emitirá automáticamente reembolsos completos por el robot, así como un crédito de 300 dólares más (unos 278 euros), que se añadirá a sus cuentas de la plataforma. Asimismo, dejará de cobrar las suscripciones al servicio de Astro Secure.

Desde la firma han reconocido que esta descontinuación se debe actualmente está comprometido en "llevar soluciones robóticas de consumo de clase mundial al hogar" y ha sugerido que trabaja en nuevas funcionalidades para el robot.