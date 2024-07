El nuevo chip Exynos W1000 con arquitectura de 3nm llegará a los próximos Samsung Galaxy Watch

Samsung ha anunciado el nuevo procesador para 'smartwatches' Exynos W1000, fabricado en un proceso de 3 nanómetros (nm) y que llegará a los próximos Samsung Galaxy Watch, cuyo lanzamiento está previsto en el marco del próximo Unpacked.

La compañía celebrará el próximo 10 de julio su evento de presentación de producto, Galaxy Unpacked, donde se espera que comparta novedades en el ecosistema Galaxy, como sus relojes inteligentes, así como la nueva serie de 'smartphones' plegables Galaxy Z o sus avances en Inteligencia Artificial (IA).

Como previa al Unpacked 2024, Samsung ha anunciado su nuevo chip Exynos W1000, que tiene un tamaño de 3 nm y promete contar con un núcleo de mayor rendimiento -Arm Cortex-A78 a 1,6 GHz- y cuatro pequeños -Arm Cortex-A55 a 1,5 GHz- para ofrecer «una potencia impresionante y ejecutar las aplicaciones sin problemas», según ha indicado en su web.

Con una GPU Mali-G68, que aplica la tecnología Inter Frame Power Off (IFPO) y Ultra Under Drive (UDD) para el consumo de corriente, puede manejar pantallas de hasta 640 x 640 y tiene un almacenamiento compatible máximo de 32 GB, mientras que su memoria AM LPDDR5 también alcanza los 16 GB de capacidad.

En su uso diario, este «rendimiento turboalimentado» se demuestra en que el dispositivo para el que está destinado este procesador compacto, Galaxy Watch, podrá iniciar aplicaciones clave hasta 2,7 veces más rápido y agilizará el cambio entre los diferentes servicios del reloj.

Finalmente, la firma ha comentado que el chip también soporta el sistema global de navegación por satélite y es compatible con GPS, GLONASS, Beidou y Galileo, así como conectividad LTE WiFi 6n y Bluetooth 6.