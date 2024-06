Paradox cancela Life by You, el simulador de vida que pretendía competir con Los Sims

Paradox Interactive ha cancelado el lanzamiento de Life by You, un simulador de vida similar a la saga Los Sims creado precisamente por el que fuera responsable de este título y CEO de Linden Labs, Rod Humble.

Se anunció en marzo de 2023, con la intención de que estuviera disponible en septiembre de ese mismo año a través de Steam para ordenadores. Sin embargo, y pese a compartir varios avances sobre su desarrollo y los distintos elementos del juego, su lanzamiento se pospuso en varias ocasiones.

Finalmente, el estudio sueco Paradox ha anunciado que cancela el lanzamiento de videojuego. "Durante mucho tiempo hemos tenido esperanzas en Life by You y en el potencial que vimos en él, pero ahora está claro que el juego no podrá cumplir con nuestras expectativas", ha expresado el director ejecutivo, Fredrik Wester, en un comunicado compartido en el blog oficial.

Wester explica que "estaba demasiado lejos" una versión con la que el equipo de desarrollo estuviera satisfecho. Por ello, se centrarán en nuevos proyectos, que abordarán "de una manera diferente", con cambios en la gestión de los proyectos y la organización.