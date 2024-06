Doom: The Dark Ages llegará también a PlayStation 5, pero no será el único juego propio de Xbox que lo haga, como ha anticipado el director general de Microsoft Gaming, Phil Spencer, quien también ha comentado sobre la «difícil» decisión de cerrar los equipos de varios estudios vinculados a Bethesda.

El evento 'Xbox Games Showcase 2024', celebrado este domingo, ha mostrado los videojuegos propios y de terceros y las actualizaciones que llegarán a las consolas de Xbox próximamente, como Call of Duty: Black Ops 6, Diablo IV: Vessel of Hatred, Age of Mithology: Retold y Life is Strange: Double Expousure.

Bethesda y iD Software, propiedad ambas de Microsoft, han aprovechado para presentar una nueva entrega de Doom: The Dark Ages, que llegará el próximo año a Xbox Series X y S y PC, pero también a PlayStation 5.

Al respecto, Spencer ha señalado que "Doom es una de esas franquicias que tiene una historia en muchos dispositivos. Una franquicia que todo el mundo merece jugar", y que por eso decidieron que debía lanzarse en todas las plataformas.

No será el único juego de los estudios de Xbox que se lanzará a otras plataformas, como ha anticipado el propio Spencer en una entrevista en IGN Live, celebrada tras el 'Xbox Games Showcase 2024'.

La apuesta de Xbox, sin embargo, está en su servicio Game Pass. En la presentación, se vio «una increíble colección de juegos que llegarán a Xbox, que llegarán a Game Pass día uno y que si compras el juego en nuestra consola, puedes jugar en PC y consola de manera cruzada dentro de Game Pass», ha destacado.

Spencer también ha asegurado que los usuarios de Xbox podrán comprar o suscribirse al juego y que la compañía se compromete a soportar el título en otras pantallas. «Vais a ver más de nuestros juegos en más plataformas», ha apostillado.

Cierre de estudios

En los últimos años Xbox ha protagonizado portadas de medios de comunicación por las compras de estudios de desarrollo, como Activision Blizzard, pero también con anterioridad ZeniMAx Media, que englobaba Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog y Roundhouse Studios.

A principios de mayo se conoció que había decidido cerrar varios estudios vinculados a Bethesda: Arkane Austin, responsable de Redfall; Alpha Dog Studios, desarrolladores de Doom; Tango Gameworks, estudio detrás de Hi-Fi Rush; y Roundhouse Games.

Spencer se ha mantenido en silencio estas semanas, y al respecto, ha comentado que «cerrar cualquier equipo es difícil». "Al final, tengo que dirigir un negocio sostenible dentro de la compañía y crecer significante que a veces tengo que tomar decisiones difíciles", ha expresado.

En lo que respecta a la integración de Activision, Blizzard y King en Xbox Studios, Spencer ha destacado la colaboración orgánica entre equipos que está surgiendo. Y ha recordado que han pasado de tener cuatro títulos (Fable, Halo, Forza y Gears), que durante años llevaban a cada E3 intentando que parecieran distintos, a una "colección increíble de equipos y franquicias«, y que pese a la responsabilidad que eso ha añadido, y está »orgulloso" del trabajo que están haciendo.