Vodafone lanza una nueva promoción y regala televisiones, móviles o una PS5 a nuevos clientes de tarifa convergente

Vodafone ha lanzado una nueva promoción para nuevos clientes que hagan una portabilidad de contrato a cualquier tarifa convergente de la operadora, de manera que podrán llevarse de manera gratuita un dispositivo valorado en hasta 1.099 euros, según el plan contratado, tal y como ha informado la compañía a través de un comunicado.

Vodafone ha seleccionado 33 dispositivos para esta iniciativa, entre los que se incluyen televisores, teléfonos móviles o una PlayStation 5. Los clientes pueden acceder a estas ofertas con todas las tarifas de fibra + móvil de Vodafone: yu Móvil + Fibra (por 40 euros/mes), Vodafone One Ilimitada Básica (por 52,20 euros/mes), Vodafone One Ilimitada Max (por 62 euros/mes), Vodafone One Ilimitada Dúo (por 68,90 euros/mes) y Vodafone One Hogar Ilimitable (por 91,40 euros/mes).

La promoción estará activa hasta el próximo 1 de agosto y la empresa ha explicado que todos los dispositivos cuentan con unidades limitadas. Asimismo, la promoción está restringida a un dispositivo por cliente y lleva asociada una permanencia de 24 meses con Vodafone.

Los dispositivos que se incluyen en cada tarifa

Así, la empresa ofrece un dispositivo gratis valorado en hasta 189 euros al contratar la tarifa Vodafone One Ilimitada Básica, a elegir entre: Xiaomi Redmi Watch 4, Xiaomi Freidora Smart Airfryer 3.5L, Xiaomi Redmi A3, ZTE A53+, Xiaomi Smart Blender y TCL 40 SE, además del Motorola G04, incluido con la tarifa yu Móvil + Fibra.

La promoción también incluye un dispositivo gratis valorado en hasta 249 euros al contratar la tarifa Vodafone One Ilimitada Max, a elegir entre: Samsung Galaxy Buds FE, JBL Tune 770, Xiaomi Freidora Smart Airfryer 6.5L, Xiaomi Redmi 13C, Moto G34, Smart TV Xiaomi A 2025 32", Samsung Galaxy A05s, OPPO A38 y TCL NXTPAPER 11, además de los dispositivos incluidos con las tarifas yu Móvil + Fibra y Vodafone One Ilimitada Básica.

Por su parte, añade un dispositivo gratis valorado en hasta 299 euros al contratar la tarifa Vodafone One Ilimitada Dúo, a elegir entre: Xiaomi Redmi Note 13 5G, Samsung Galaxy A15, OPPO A58, Honor 90 smart y Xiaomi Robot Aspiradora Vacuum S12, además de los dispositivos incluidos con las tarifas yu Móvil + Fibra, Vodafone One Ilimitada Básica y Vodafone One Ilimitada Max.

Por último, la empresa incluye un dispositivo gratis valorado en hasta 1.099 euros al contratar la tarifa Vodafone One Hogar Ilimitable, a elegir entre: Samsung Galaxy Tab A9+, OPPO Reno11 F 5G, Motorola edge 50 Fusion, Smart TV Xiaomi A PRO 2025 55*, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Xiaomi Electric Scooter 4, Samsung Galaxy A55, Honor 90, PlayStation PS5 Slim y el proyector Samsung The Freestyle, además de los dispositivos incluidos en el resto de tarifas.

Los clientes que contraten una tarifa pero quieran acceder a dispositivos promocionados en tarifas de mayor valor (desde la tarifa Vodafone One Ilimitada Básica) podrán acceder a un precio especial durante el período promocional, tal y como añade la compañía.