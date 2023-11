El 75% de los padres cree que sus hijos no tienen la información suficiente para hacer un uso responsable de internet

Todavía uno de cada cuatro padres reconoce que no ha hablado nunca con sus hijos sobre ciberseguridad, un tema relevante para poder identificar las principales amenazas en línea y actuar con ellas del que, además, el 75 por ciento cree que sus hijos no tienen la información suficiente para hacer un uso responsable de internet.

El 98 por ciento de los menores españoles usa Internet de forma habitual desde la pandemia y siete de cada diez tienen teléfono móvil, según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de la Información (ONTSI).

En concreto, y según los padres, casi la mitad de los niños (47%) en España tiene su primer contacto con un dispositivo conectado a Internet antes de cumplir los siete años, aunque sea solo para ver dibujos, y un 39 por ciento tiene su primer dispositivo con menos de once años.

Así lo pone de manifiesto el informe 'Estar en línea: niños y padres en Internet', realizado por Kaspersky el pasado mes de octubre y con motivo del Mes Europeo de la Ciberseguridad, que ahora revela datos sobre el uso que lo padres creen que sus hijos hacen en Internet y subraya la importancia de que padres e hijos vayan alineados en lo que a un uso seguro y responsable de Internet se refiere.

Aunque un 75,5 por ciento de los padres encuestados asegura haber hablado varias veces con sus hijos sobre la seguridad en el mundo 'online', todavía hay un porcentaje elevado (24,5%) que reconoce no haberlo hecho nunca.

Es más, el 26 por ciento de los progenitores admite no tener suficiente información para explicarles a sus hijos cómo hacer un uso seguro y responsable de Internet y el 75 por ciento cree que sus hijos no están preparados o no cuentan con las nociones suficientes para hacer un uso seguro de Internet.

Tanto es así que el 21,5 por ciento de los padres ha descubierto a sus hijos hablando con desconocidos en Internet y el 12,5 por ciento ha visto cómo compartían información personal, como el nombre del centro educativo en el que estudian.

"Los menores son un blanco fácil para los ciberdelincuentes ya que, sobre todo en el caso de los más pequeños, no cuentan con los conocimientos o recursos necesarios para saber cuándo se encuentran ante un software malicioso o en una situación de peligro. Esto les hace más vulnerables", explica el responsable de Investigación de Seguridad de Kaspersky, Marc Rivero, en una nota de prensa.

De acuerdo con las respuestas de los padres a las preguntas de la encuesta de Kaspersky, solo un 36 por ciento de los menores habría recibido varias formaciones en materia de ciberseguridad en sus centros educativos, y un 54,5 por ciento cree que sería interesante que hubiera más clases sobre ciberseguridad.

Por Comunidades Autónomas, es en Melilla, País Vasco y Cantabria donde los colegios realizan un mayor número de sesiones educativas sobre ciberseguridad.

Qué hacen nuestros hijos en internet

El estudio de Kaspersky revela que, en 2023 y según los progenitores, el 38 por ciento de los menores en España navega en Internet entre una y dos horas diarias, y que el 30 por ciento lo hace durante más tiempo.

El 32 por ciento pasa 'online' menos de una hora al día o solo se conecta en fines de semana o festivos, siendo los niños de entre 0 y 10 años los que menos tiempo están conectados, un dato que desde Kaspersky vinculan con un control más estricto por parte de los adultos.

La compañía de ciberseguridad destaca «ciertas discrepancias» respecto de lo que saben los padres sobre las aplicaciones que usan sus hijos en Internet. Esto se debe a que en este último informe, y según los padres, de 0 a 5 años, lo más habitual es que usen las pantallas para ver series o películas, mientras que entre los 6 y los 13 años prefieren jugar a videojuegos y en el caso de los menores de entre 14 y 17 años, chatear con amigos.

Respecto a las aplicaciones preferidas de los menores españoles, los padres señalan que son YouTube, en la franja de 0 a 13 años, y Whatsapp, entre los 14 y los 17 años. Sin embargo, un estudio previo realizado por Kaspersky, TikTok encabezó la lista de 'apps' más populares entre los niños españoles, durante junio, julio y agosto de 2023, lo que, según la compañía, demuestra que no siempre coincide lo que los padres piensan que sus hijos hacen en Internet con lo que realmente hacen.

El 95 por ciento de los padres asegura que en sus casas hay ciertas normas al utilizar Internet. Las más frecuentes son establecer un límite de horas diario o semanal (51,5%), prohibir su uso en momentos como comidas o cenas (44%) o instalar un 'software' de control parental en los dispositivos (41%).

Reglas de seguridad en internet

Para fomentar un uso seguro y responsable desde edades tempranas y podrán hacer frente a las principales ciberamenazas a las que se enfrentan, como el ciberacoso, el 'phishing' o el 'grooming', desde Kaspersky recomiendan a los padres formarse en materia de ciberseguridad.

Un ejemplo de recurso formativo es la iniciativa 'Familia Segura', que desarrolla Kaspersky, y que ofrece material para que los adultos aprendan a ver Internet desde el punto de vista de los niños.

También destacan la importancia de participar en las actividades 'online' de los niños desde el principio, para poder orientarles y darles consejos sobre las prácticas de seguridad en línea o preguntarles lo que piensan sobre lo que están viendo y si creen que es peligroso.

Asimismo, conviene explicar las normas del mundo digital, para tener una actitud respetuosa con los demás o pedir ayuda a un adulto si se sienten incómodos ante determinadas situaciones 'online'. Y recuerdan el uso de un 'software' de control parental, cuyo uso hay que y explicar a los niños y por qué es importante para su seguridad, como pueda ser Kaspersky Safe Kids, dentro de Kaspersky Premium.