Google ha anunciado la integración de la resolución de vídeo 1080p para las videollamadas grupales con tres o más participantes a través de Google Meet, disponible para usuarios suscritos a Google Workspace y Enterprise.

El gigante tecnológico anunció la llegada de la calidad de vídeo 1080p para las videollamadas en Google Meet el pasado mes de abril, cuando puso esta característica a disposición de cuentas premium, es decir, para usuarios de Google Workspace y Google One, entre otros.

Ahora, Google ha expandido la resolución de vídeo a 1080p para las llamadas grupales en Google Meet, permitiendo a los usuarios que asistan en reuniones de tres o más participantes configurar esta resolución más alta con el objetivo de obtener una mejor calidad de visualización durante la videollamada.

Asimismo, según ha detallado Google en un comunicado en su blog, la resolución 1080p está disponible para la versión web de la aplicación y solo funcionará en ordenadores con una cámara capaz de soportar esta calidad Full HD.

Además, la opción de resolución 1080p estará desactivada de forma predeterminada, por lo que los usuarios deberán activarla a través del menú de configuración o mediante una notificación emergente que aparecerá en los equipos con cámaras compatibles antes de ingresar a una reunión.

Google también ha advertido de que la calidad 1080p solo se apreciará cuando se fije al usuario habilitado con esta resolución en una pantalla "lo suficientemente grande como para representar la transmisión de vídeo a 1080p".

Siguiendo esta línea, al utilizar la resolución más alta los equipos también necesitarán utilizar ancho de banda adicional para poder enviar el vídeo con 1080p. Por ello, Google ha detallado que Meet «ajustará automáticamente la resolución» en caso de que el dispositivo no disponga del ancho de banda necesario.

Al igual que en las reuniones individuales, esta opción solo se ha lanzado para los usuarios suscriptores de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade y Workspace Individual. Por lo que no está disponible a través de las cuentas personales de Google.