Destiny 2 intenta solucionar un "problema complejo" que permite fabricar armas de manera "ilegítima"

Bungie está investigando la manera de solucionar un fallo en Dstiny 2 que permite crear armas a los usuarios de manera ?ilegítima, y mientras la encuentra, ha decidido desactivar las ventajas en una serie de armas fabricadas legendarias.

Destiny 2 permite a los jugadores crear armas o modificar armas existentes, un sistema en el que el equipo de desarrollo ha identificado un fallo que permite a los jugadores ?incorporar ventajas de armas específicas a otras armas legendarias?.

Para solucionarlo, la intención de Bungie era distribuir una actualización de servidor que impidiera que pudieran equiparse armas fabricadas, manteniendo el proceso de fabricación habilitado. A esta acción le seguiría otra solución que permitiera, esta vez sí, equipar las armas fabricadas pero retornar a su estado original las armas en las que se hubieran utilizado componentes ?ilegales?.

Estos planes, compartidos en un hilo en la red social X (antigua Twitter) han cambiado en las últimas horas, ya que se trata de un ?problema complejo? y el tiempo para lanzar la primera de las dos soluciones se ha ampliado más allá de las 24 horas que barajan en un principio.

De esta forma, los planes inmediatos de Bungie pasan por deshabilitar temporalmente algunas estructuras de armas exóticas y legendarias y algunas ventajas de las armas fabricadas, que afectan a Osteo Striga, Revision Zero, Dead Man?s Tale, Dead Messenger, Vexcalibur y las tres gujas exóticas. Las versiones de estas armas que no hayan sido modificadas no se verán afectadas, según Bungie.