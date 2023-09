ReedPop ya no será el organizador del E3 y la ESA prepara una reinvención del evento para el año 2025

La empresa responsable de eventos como la Comic-Con, ReedPop, ya no será la organizadora de la conferencia Electronic Entretainment Expo (E3) y, por su parte, la Asociación de Software y Entretenimiento (ESA) ha anunciado que pretenden llevar a cabo una reinvención de este evento para el año 2025.

Aunque estaba planeado para volver a celebrarse en el verano de 2023, la conocida conferencia de videojuegos ha estado perdiendo apoyos durante el último año. Algunas de las empresas participantes y más influyentes del E3, como Nintendo, Ubisoft y Microsoft con Xbox, decidieron anular su participación en la edición de este año.

Como consecuencia, la ESA anunció en marzo la cancelación de la edición E3 2023, ya que no consiguió «cosechar el interés sostenido necesario» como para conseguir «mostrar el tamaño, la fuerza y el impacto de la industria». A pesar de todo ello, ReedPop aseguró en un comunicado que continuaría trabajando con la ESA para organizar más eventos del E3.

Ahora, ReedPop ha anunciado que aunque había firmado un acuerdo de varios años para ser la empresa organizadora del E3, los esfuerzos realizados para relanzar el proyecto no han sido fructíferos y, por ello, ambas han decidido dejar de trabajar juntas, lo que habría sido una «decisión mutua».

Así lo ha detallado el medio propiedad de ReedPop GamesIndustry.biz, que ha recogido las declaraciones del jefe de eventos de juegos de ReedPop, Kyle Marsden-Kish. Según ha dicho, la empresa ha «disfrutado» su tiempo trabajando con la ESA y, por ello, han destacado su «compromiso con la industria de los juegos».

Con ello, ha anunciado que no se encargará de organizar la próxima edición del E3. "Aunque no estaremos involucrados en el futuro del E3, esperamos ver su evolución y hacia dónde la lleva la ESA", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de la ESA, Stanley Pierre-Louis, ha señalado el «aprecio» por la asociación de ReedPop con la ESA durante «los últimos 14 meses», al tiempo que ha puesto en valor sus «continuos esfuerzos para unir la industria y los fanáticos a través de sus diversos eventos».

Un rediseño para el e3 2025

Siguiendo esta línea, el presidente de la ESA ha indicado que continúan explorando cómo mejorar el evento para «servir mejor a la industria de los videojuegos». "Estamos comprometidos con nuestro papel como convocantes de la industria y esperamos compartir noticias sobre el E3 en los próximos meses", ha apostillado.

Según GamesIndustry.biz, la ESA pretende llevar a cabo una reinvención del E3 que cambie el formato del evento, con el objetivo de atraer de nuevo a los jugadores y a las principales compañías de videojuegos. En concreto, la ESA ya está planteando el nuevo E3 para el año 2025.

Por otra parte, la organización también ha informado al Centro de Convenciones de Los Ángeles (Estados Unidos) -lugar donde se celebra habitualmente este encuentro- que en 2024 no contratará este espacio para la próxima edición del E3.

Cabe puntualizar que la ESA no ha comunicado que vaya a cancelar los planes para celebrar su evento anual en 2024, si no que, por el momento se ha determinado que no se celebrará en este espacio.