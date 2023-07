Mastodon celebra que Threads de Meta planee adoptar el protocolo descentralizado ActivityPub

El CEO y fundador de Mastodon, Eugen Rochko, ha celebrado que Threads, la nueva aplicación de Meta, planee unirse a ActivityPub, el mismo protocolo que utiliza Mastodon, ya que es «una clara victoria» para su causa a favor de las redes sociales descentralizadas.

Mastodon es una plataforma de 'microblogging' que nació en 2016. En concreto, esta red social utiliza un software de código abierto y funciona de forma descentralizada a través del protocolo ActivityPub, lo que posibilita trabajar con servidores independientes gestionados por los propios usuarios.

En este sentido, tras el lanzamiento de la nueva aplicación de Meta, el CEO de Mastodon ha detallado algunas cuestiones en relación a cómo puede afectar la presencia de Threads a otras redes sociales descentralizadas del estilo, como la propia Mastodon.

Así, tal y como ha expresado a través de un comunicado en su blog, Mastodon ha celebrado la decisión de Meta de adoptar el protocolo descentralizado con ActivityPub -aunque por el momento no lo ha implementado-, ya que significa «una clara victoria» para su causa, que aboga por un movimiento para conseguir que las redes sociales sean descentralizadas.

Según han remarcado, «el mayor obstáculo» para los usuarios que cambian de plataforma cuando estas «se vuelven explotadoras» es el «bloqueo gráfico social». Es decir, cada vez que cambian de plataforma pierden a toda su comunidad y deben empezar de cero, algo que con el protocolo descentralizado no ocurre.

De hecho, el CEO de Mastodon ha subrayado que es gracias a las posibilidades que ofrece la descentralización en las redes sociales que se consigue ejercer presión sobre las plataformas para que «brinden servicios mejores y menos explotadores».

Por todo ello, según ha manifestado Rochko, el hecho de que grandes plataformas utilicen este protocolo, como es el caso de Meta con el lanzamiento de Threads, "no solo es una validación del movimiento hacia las redes sociales descentralizadas, sino un camino a seguir para que las personas atrapadas en estas plataformas cambien a mejores proveedores".

Igualmente, también ha explicado que, cuando la nueva 'app' de Meta adopte el protocolo ActivityPub oficialmente, se espera que Mastodon y Threads «sean interoperables». Esto es, desde un punto de vista técnico, que los usuarios puedan seguirse desde las distintas redes sociales e intercambiar mensajes.

No obstante, se ha de tener en cuenta de que esta posibilidad dependerá de que el operador del servidor Mastodon que se esté utilizando permita la comunicación con Threads o no. En caso de que no esté disponible, los usuarios podrán mover su cuenta a un servidor Mastodon distinto en el que sí sea posible la comunicación con Threads, manteniendo a todos sus seguidores.

Por otra parte, Mastodon ha apuntado que Threads «tendrá sus propias políticas y herramientas de moderación» y que, por tanto, podrá escoger qué contenido bloquear en su plataforma. En cuanto a Mastodon, las decisiones que tome Threads serán independientes y, por tanto, las únicas personas que podrán establecer reglas y moderar su servidor Mastodon, siguen siendo los moderadores de dicho servidor.

En este marco, Rochko ha detallado que los servidores de Mastodon «no tienen que estar de acuerdo» con las políticas de moderación para poder interoperar con Threads.

Otro de los aspectos que ha destacado es que aunque Threads podrá recopilar «una gran cantidad de datos», según lo detallado en la lista de la App Store de Apple, esto solo afecta a los usuarios que descarguen y utilicen la aplicación de Meta. Es decir, en el caso de los usuarios de Mastodon, incluso si siguen a usuarios de Threads o les envían mensajes desde su cuenta Mastodon, no se podrá recopilar su información privada, excepto los mensajes enviados.

Siguiendo esta línea, el CEO de la plataforma ha puntualizado que Mastodon no transmite datos privados fuera del servidor en el que está alojada la cuenta del usuario. Además, su 'software' se basa en que no se ha de confiar en los servidores de terceros, por ello, un servidor en el que un usuario no está registrado y en el que no ha iniciado sesión «no puede obtener sus datos privados ni rastrearlo en la web», ha sentenciado.

Meta tampoco podrá mostrar publicidad en Mastodon y, según ha detallado Rochko, la introducción de Threads en el protocolo ActivityPub «no abrumará los servidores más pequeños».