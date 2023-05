What the Car? y Temple Run + entre los 20 nuevos juegos de Apple Arcade, cuatro de ellos exclusivos del servicio

Apple ha lanzado este viernes veinte nuevos juegos en su catálogo de Apple Arcade, entre los que destacan títulos como Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate y What the Car?, que son dos de los cuatro nuevos títulos exclusivos del servicio, además de otros juegos más clásicos como Temple Run.

Apple Arcade es una plataforma de suscripción de videojuegos para iOS lanzada en 2019 que, actualmente, ofrece más de 200 títulos de distintos estilos y la posibilidad de jugar sin anuncios ni compras adicionales a través de su suscripción.

La compañía ha anunciado veinte nuevos títulos que pasan a formar parte del catálogo de juegos en Apple Arcade, subrayando cuatro nuevos videojuegos exclusivos de la plataforma editados por Arcade Originals, además de juegos clásicos más conocidos como Temple Run y Snake.io.

En concreto, tal y como ha compartido Apple Arcade en un comunicado en su web, uno de los nuevos juegos exclusivos es Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, que se trata de un tipo 'roguelite' cooperativo en el que pueden jugar hasta cuatro usuarios encarnando los personajes de las Tortugas Ninja.

Siguiendo esta línea, otra de las novedades exclusivas es What the Car?, un videojuego en el que el usuario podrá conducir un coche o vehículo «verdaderamente salvaje» y personalizable. Está desarrollado por los creadores de otros títulos como What the Golf? o What the Bat?.

Además, Apple también ha añadido Disney SpellStruck, un videojuego exclusivo de Arcade que se basa en un tipo de Scrabble con temática de Disney en el que, según detalla Apple, el usuario jugará con personajes como Mickey Mouse, Tiana y Stitch.

Igualmente, el cuarto juego exclusivo presentado es Cityscapes: Sim Builder, en el que, tal y como indica su título, el usuario adoptará el papel del alcalde de una ciudad y deberá construir y tomar decisiones para conseguir el mejor desarrollo de su ciudad.

Por otra parte, Apple también ha añadido otros 16 juegos en sus versiones '+', es decir, juegos que ya estaban disponibles en la App Store de Apple pero que ahora se ofrecen sin publicidad y sin necesidad de pagar por las compras dentro de la aplicación.

En el caso de los juegos gratuitos ya disponibles en la tienda de Apple, con la versión '+' del servicio de Apple Arcade los usuarios pueden optar al contenido que se ofrece de pago dentro de dicha aplicación sin coste adicional. Lo que permite acceso a todo el contenido, niveles, complementos u otras cuestiones adicionales.

Asimismo, en cuanto a los juegos de pago disponibles en la App Store, se ha añadido acceso sin coste a su versión '+' dentro del servicio Apple Arcade para los suscriptores.

Esta lista incluye títulos sonados como Temple Run +, el mítico corredor sin fin con una calidad 4K, y Snake.io +, con serpientes que van creciendo a medida que se alimentan e intentan sobrevivir moviéndose por la pantalla. Además, también agrega otros videojuegos como Chess Universe +; Disney Colouring World +; Farming Simulator 20 +; Getting Over It +: Kingdom Two Crowns +; Limbo +; y Very Little Nightmares +, entre otros.

Con todo ello, el director senior de Apple Arcade, Alex Rofman, ha señalado que este lanzamiento «impulsa» su catálogo con juegos que "a la gente le encantará jugar y compartir con sus amigos y familiares«. En este sentido, Apple Arcade ha acogido juegos desarrollados por »algunos de los mejores creadores del mundo" contando tanto con títulos independientes como con franquicias globales más populares.