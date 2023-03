Zazza 'el Italiano', sobrenombre de Federico Zompichiatti (Udine, 31 años), ha tardado poco más de un año en hacerse un hueco entre los creadores de contenido de Youtube más vistos de España. En sus vídeos se adentra solo en los barrios más peligrosos de nuestro país acompañado únicamente por un chaleco protector y una cámara. Con ella capta los rincones más sórdidos de nuestras ciudades y entrevista gente cuando menos conflictiva y peligrosa. Sus dos vídeos más populares son los grabados en los barrios palmesanos de Son Gotleu y Corea.

Es en estos suburbios mallorquines de bloques de pisos en mal estado, bolsas de basura en la calle y olor a marihuana en el ambiente, donde Zazza entrevista a un joven que le avisa: «si vienes de buenas, somos los más buenos del mundo, pero si vienes de malas... de malas todo el mundo es malo ». Hechas las presentaciones, acompáñanos a ver un contenido de alto riesgo y conoce a 'los gemelos de Corea'. Como dice el Italiano en este vídeo: «la adrenalina sube, vamos »pa'ya". Dentro vídeo.

«Son muertos vivientes», es una de las primeras frases que salen de la boca de Zazza 'el Italiano' mientras recorre el barrio sevillano de 'Las 3.000 viviendas'. Así define el youtuber y su acompañante que ejerce de guía a algunos de los toxicómanos con los que se van encontrando en una de las zonas más peligrosas de Andalucía. Hasta un agente de la Policía Nacional confiesa a que «solo entramos si hay motivo». Un relato crudo y salvaje de la condición humana que no te dejará indiferente.

Coches derrapando y machetes afilados: bienvenidos al barrio de San Cosme, uno de los principales supermercados de droga de Barcelona. Situado a menos de un kilómetro del Aeropuerto de El Prat, en este barrio Zazza recorre 'los pisos blancos', la zona más 'caliente' de la barriada, de donde pone los pies en polvorosa ante la amenaza de un vecino. No te pierdas el apoteósico final de y no te preocupes, no te haré 'spoiler' para que lo puedas disfrutar de la mejor manera.