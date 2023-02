Cambios en Netflix: Esto es lo que vas a pagar de más.

Netflix ha terminado con las cuentas compartidas entre usuarios que viven en distintos hogares, como se estaba haciendo hasta ahora, y ha creado funciones pensadas para verse en una sola casa. No obstante, la decisión adoptada por la compañía tiene nuevas alternativas que permitirán a sus usuarios añadir cuentas adicionales, pagando un extra, para aquellas personas con las que no convivan bajo el mismo techo. En este sentido, los suscriptores de los planes estándar o premium son los únicos que pueden añadir subcuentas. Los estándar pueden compartirlo con una persona que viva en otro domicilio y los premium como máximo con dos. Cada una de esas subcuentas tendrá un perfil y un coste adicional de 5,99 euros al mes por persona. Mientras que los clientes que cuenten con el plan básico o el básico con anuncios no tienen esta opción.

En función de la tarifa que elijas y las personas con las que se comparta Netflix los precios quedan así: El básico con anuncios cuesta 5,49 euros al mes y el básico 7,99 euros al mes. En el caso de querer compartir la cuenta lo puedes hacer con el plan estándar que cuesta 12,99 € al mes y tendrás que pagar 5,99 euros al mes extra en el caso de querer añadir a un suscriptor. Mientras que si eres premium al mes deberás pagar 17,99 euros y por cada persona que no convivas 5,99 euros al mes. Netflix es consciente que sus usuarios no siempre están en el mismo sitio y por eso ha encontrado una solución para las personas que lo quieran utilizar durante sus viajes. Los suscriptores podrán ver Netflix en sus dispositivos personales o iniciar sesión en otro televisor (en un hotel o un alquiler vacacional, por ejemplo), explica la plataforma. Si tienen una segunda residencia o viajan con frecuencia a un mismo lugar, deben abrir la aplicación de Netflix en sus dispositivos móviles mientras están conectados a la red wifi de su ubicación principal una vez al mes y, a continuación, tienen que hacerlo cuando lleguen a la segunda ubicación.