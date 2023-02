En plena crisis de los supuestos 'globos espía' de China una parlamentaria británico de peso ha causado algunos comentarios y consideraciones al aconsejar a todo el mundo, tanto a sus compañeros en la cámara legislativa como fuera de ella, que desinstalen TikTok, la aplicación que causa furor entre los más jóvenes de la casa en medio mundo, y que según algunas voces permitiría a las autoridades de Pekín espiar a los usuarios occidentales y servirse de sus datos con fines espurios.

En concreto, Alicia Kearns, presidenta del comité de asuntos exteriores del Parlamento británico afirmó en las últimas horas que los usuarios y consumidores están siendo «ingenuos» sobre la amenaza que representa TikTok, una aplicación de factura china que algunos caracterizan como una suerte de Gran Hermano más o menos disimulado.

En anteriores ocasiones las autoridades de Estados Unidos han puesto el foco en este asunto, e incluso han recomendado a los ciudadanos desinstalar TikTok de sus teléfonos móviles. A pesar de las diversas acusaciones de robo de información personal, la compañía niega estos extremos. No obstante, hay quien pone el foco no en la aplicación, sino en el gobierno chino de forma directa.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que aún no ha tomado una decisión sobre si prohibirá el uso de la aplicación propiedad de la china ByteDance, pero afirmó que él no la tiene en su teléfono. «No lo sé, pero sé que yo no la tengo en mi teléfono móvil», dijo Biden en respuesta a preguntas de la prensa en la Casa Blanca. El uso de TikTok está prohibido en los dispositivos móviles que usan los empleados del Gobierno, incluidos aquellos que utilice el presidente. En diciembre, el Congreso aprobó una ley con ese fin, pero varios legisladores demócratas y republicanos quieren ir más lejos y consideran que la aplicación debe prohibirse por completo en el país norteamericano.