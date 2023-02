Assassin's Creed Valhalla se corona como el primer título en ganar un Grammy a la mejor BSO de videojuegos

Assassin's Creed Valhalla ha ganado un Grammy en la categoría de Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos, de la mano de la compositora Stephanie Economou, coronándose como el primer videojuego que obtiene este reconocimiento de la Recording Academy.

Los Grammy Awards 2023, que han tenido lugar este domingo en Los Ángeles (Estados Unidos) y se consideran como uno de los premios más importantes del mundo de la música, inauguraron una nueva categoría. En ella, se reconoce la «excelencia» de los álbumes y bandas sonoras compuestas "predominantemente de partituras originales y creadas específicamente para, o como complemento de, un videojuego actual u otro medio interactivo lanzado dentro del período de calificación", tal y como detalló la Recording Academy.

En este sentido, el primer videojuego seleccionado merecedor de este premio es Assassin's Creed Valhalla, con la banda sonora compuesta por Stephanie Economou. De esta forma, el título desarrollado por Ubisoft ha superado al resto de nominados, entre los que figuraban Call of Duty Vanguard, compuesta por Bear McCreary; Marvel's Guardians of the Galaxy, de Richard Jacques; Aliens Fireteam Elite, creada por Austin Wintory; y Old World, cuyo compositor es Christopher Tin.

Por su parte, Stephanie Economou, al recoger la estatuilla subrayó lo «honrada» que se sentía, sobre todo al ser el primer año de la existencia de esta categoría. "Es grande, es un gran paso y me siento validada por una comunidad ante la que estoy más que agradecida de poder estar", manifestó.

Además, la compositora quiso compartir su gratitud con los músicos y compañeros que trabajaron en la creación de esta banda sonora. «Mi pensamiento está con todos los músicos y solistas que hicieron de esta banda sonora lo que es. Un montón de gente ayudó a hacer de este trabajo algo muy especial y con la que quiero compartir el premio con ellos», sentenció.

Aunque es el primer videojuego galardonado en esta categoría y reconocido por su banda sonora, no es el primero en recibir un premio Grammy. Otros han sido reconocidos antes, como Kirby Superstar, que obtuvo un premio en la edición pasada a 'Mejor arreglo, instrumento o a capella' por Meta Knight's Revenge, que fue interpretado por The 8-Bit Big Band con Button Masher.