Retrasan el lanzamiento de The Day Before hasta noviembre por problemas con el registro del título

Fntastic ha anunciado que retrasará el lanzamiento de The Day Before, que estaba previsto para el 1 de marzo, hasta el 10 de noviembre de este año; una modificación que se debe a un problema con el registro del nombre y que ha tenido como consecuencia su desaparición de la página web de Steam.

The Day Before es un videojuego multijugador 'online' masivo (MMO, por sus siglas en inglés), de supervivencia en un mundo abierto que se desarrolla en una América pospandémica, que está plagada de personas antropófagas e infectadas.

La desarrolladora ha comentado a través de un comunicado publicado en Twitter que Steam ha bloqueado el videojuego «debido a un petición de un particular» que habría presentado una solicitud para registrar ese mismo nombre antes que la desarrolladora.

«Como sabéis nuestro videojuego se anunció en enero de 2021, ya que la marca comercial del juego estaba disponible en ese momento», ha comentado. Al hacer público este nombre, esta persona «completó una solicitud» de registro en Estados Unidos.

Como consecuencia de esta confrontación entre ambas partes, la compañía ha decidido retrasar su fecha de lanzamiento del 1 de marzo, tal y como estaba pevisto, al 10 de noviembre de este mismo año.

"Ahora sabemos todo lo que rodea este incidente y lo resolveremos", ha insistido, a la vez que ha reconocido que es consciente de que muchos seguidores del juego se han sentido decepcionados.

Por el contrario, según la documentación de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, la marca The Day Before se registró en mayo de 2021, esto es, unos dos meses después del primer anuncio del juego.

Como consecuencia de este problema en el registro de su nombre, el videojuego, que está previsto que llegue a PC, PlayStation 5 (PS5) y Xbox Series X|S, ha desaparecido también de la página web de Steam.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que The Day Before sufre un retraso en su lanzamiento, ya que estaba previsto inicialmente para junio de 2022. Sin embargo, en mayo del pasado año, la compañía anunció que lo trasladaba al 1 de marzo debido a un cambio en su tecnología, ya que se desarrollaría con el motor Unreal Engine 5.