The Game Awards confirman Death Stranding 2 y la llegada de Idris Elba a Cyberpunk 2077

La última edición de The Game Awards ha reconocido como mejor juego del año a Elden Ring, pero también ha acogidos varios anuncios del sector de los videojuegos, como la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI, la llegada de Idris Elba a Cyberpunk 2077 o la confirmación de Death Stranding 2.

CD Projekt Red ha compartido novedades sobre Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, una expansión que llegará el próximo año y que traerá a Solomon Reed, el personaje encarnado por el actor Idris Elba, y una misión de espionaje y supervivencia.

Blizzard Entertainment ha confirmado la llegada de Diablo IV el 6 de junio de 2023, mientras que PlayStation Studios ha anunciado Burning Shores, una expansión de Horizon Forbidden West que llegará a PlayStation 5 el 19 de abril del próximo año y llevará a Aloy a un Los Ángeles volcánico.

FromSoftware, el estudio responsable de Elden Ring, el título reconocido en los Game Awards como el mejor juego del año, ha anunciado que trabaja en Armored Core VI: Fires of Rubicon, que llegará en 2023 para PlayStation, Xbox y PC a través de Steam.

Square Enix ha desvelado la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI, que llegará a PlayStation 5 el 22 de junio de 2023 y al resto de plataformas el 31 de diciembre de ese mismo año.

La franquicia Crash Bandicoot tendrá el próximo año un nuevo juego, Crash Team Rumble, un multijugador de cuatro contra cuatro para PlayStation y Xbox. Y juego de rol en línea gratuito Blue Protocol llegará a occidente en la segunda mitad de 2023 de la mano de Amazon Games, a PC, Xbox y Playstation.

Star Wars Jedi: Fallen Order tendrá una secuela directa, Survivor, que estará protagonizada por Cal Kestis, quien ahora como Jedi es capaz de blandir dos sables láser, y tendrá lugar cinco años después de la primera entrega. Llegará el 17 de marzo.

Durante The Game Awards, Hideo Kojima desveló su siguiente videojuego, Death Stranding 2, en el que participan de nuevo los actores Léa Seydoux (Fragile) y Norman Reedus (Sam), que llegará a PlayStation 5.

Otros anuncios incluyen The Last of Us Parte I para PC (3 de marzo); el juego de acción y exploración en 2D Earthblade (2024); el 'spinoff' Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon para Nintendo Switch (17 de marzo); Suicide Squad: Kill the Justice League (26 de mayo); Judas, de los creadores de Bioshock, para PS5, Xbox Series X/S y PC; Hades II, de Supergiant Games (2023); Hellboy: Web of Wyrd, para PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch; Returnal para PC (principios de 2023), Street Figther 6 para PlayStation, Xbox y PC (2 de junio) y la llegada de Vampire Survivors a Android e iOS.