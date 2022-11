NOX, Barbarian Saga y The Manor's Legacy, los juegos con más nominaciones a los Premios PlayStation 2022

Los videojuegos NOX, Barbarian Saga y The Manor's Legacy son algunos de los juegos nominados en más categorías de los Premios PlayStation 2022, que se entregarán el 14 de diciembre y que premian los proyectos más destacados que provienen de estudios independientes españoles.

Sony Interactive Entretainment España (SIE España) ya adelantó en octubre los doce videojuegos finalistas nominados de la 9ª edición de los Premios PlayStation 2022, y este miércoles ha anunciado los nominados en las nueve categorías distintas de los premios: Mejor Idea Original, Mejor Historia Original, Mejor Diseño de Juego, Juego con Mejor Arte, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Pitch de Juego, Mejor Idea para DualSense, Mejor Idea para PlayStation VR y Mejor Juego para la Prensa.

La gala de entrega de los premios se podrá seguir durante el programa de Conexión PlayStation Show, a partir de las 20 horas del miércoles 14 de diciembre, como ha informado SIE en una nota de prensa. Se retransmitirá a través del canal en Twitch de PlayStation España.

NOX, de The Buua Studio, se corona como el favorito siendo el videojuego más nominado, apareciendo en cinco de las categorías (Mejor Idea Original, Mejor Arte, Pitch de Juego, Idea para PlayStation VR y Mejor Juego para la Prensa). Le siguen Barbarian Saga, de Dormidin Studio, y The Manor's Legacy, de Octoforce Games, nominados en cuatro de las categorías.

Otros de los videojuegos destacados en cuanto a nominaciones son Balam: Bounce Hell (Wickd Games), Die Daddy Die (Mad Cauldron), The T'sar Secret (Otter World Games) y Howl of Iron (16 Gears), todos ellos presentes en tres categorías.

Además de estos videojuegos, también están nominados Khemia (Circonium Studios) en Mejor Diseño de Juego y Mejor Idea Original, Shadow Dimmer (Occurrence Games) en Mejor Historia Original y Mejor Idea para DualSense, Spooky Hat Shop (22 Studio) en Mejor Banda Sonora Original y Mejor Arte, y otros como Escape from Ithara (LabCat Studios) o The Last Flame (Dark Reaper Studio) en categorías como Mejor juego para la Prensa o Mejor Idea para Playstation VR.

De entre todos ellos un jurado compuesto por diversas personalidades del sector, periodistas, desarrolladores, músicos y artistas, entre otros, escogerán al ganador a Mejor Juego del Año. Asimismo, Sony ha detallado que se anunciará en una gala que contará con «numerosas sorpresas, sorteos y mucho más».

Los ganadores al Mejor Juego del Año obtendrán 10.000 euros para invertir en la financiación del proyecto. Además, podrán utilizar el espacio de una de las sedes de PlayStation Talents Games Camp durante diez meses para su desarrollo.

A todo ello hay que sumarle que durante esos diez meses los ganadores también contarán con el asesoramiento de profesionales del sector en materia artística, marketing, negocio, desarrollo y publicación , así como la publicación garantizada del juego en PlayStation Store y una campaña de promoción en canales de PlayStation España.

Así, el estudio del proyecto ganador podrá tener acceso a kits de desarrollo para PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5) y verá publicado su videojuego en ambas consolas.