Zazza 'El italiano': «Mi sueño es grabar en Son Banya»

Zazza 'El italiano', el famoso youtuber que visita los barrios más peligrosos de España, ha narrado los entresijos de su experiencia en Mallorca en una entrevista con el streamer Jordi Wild publicada el viernes. Sus vídeos paseando y charlando con vecinos de Son Gotleu y Corea se volvieron virales, acumulando hasta este martes 2,9 millones de reproducciones el de Son Gotleu y Corea y 1,3 millones el vídeo con los gemelos de Corea. Durante la charla también ha explicado a Jordi Wild cuestiones de producción que no se vieron en los vídeos, como su paso por Son Banya, donde apareció el patriarca con gafas rosas en forma de corazón y le amenazaron con un enorme machete. Declaraciones potentes no faltaron en diez minutos de charla sobre su experiencia en la Isla que no tiene desperdicio.

Son Banya «Mi sueño es grabar en Son Banya. Es el barrio más duro que he visto en mi vida». Así de tajante se mostró el italiano, aunque reconoce que no sabe cómo entrar. Lo cierto es que lo intentó en su primera visita a Mallorca. Cuando llegó, un amigo le dejó frente a la entrada y se encontró con un poblado en forma triangular, con una sola calle de acceso, cruzada por siete calles perpendiculares. Todo ello rodeado de coches quemados. «Cada calle es una droga diferente (marihuana, cocaína, heroína..). Dependiendo de dónde paras con el coche compras una cosa o la otra. Son todo gitanos», describe. «¿Qué quieres comprar?», le preguntó un joven poco después de plantarse en la entrada. Zazza le explicó que era youtuber y el chico llamó al patriarca. «Estaban todos armados y llegó un señor de 65 años con gafas en forma de corazón rosa y una camisa con el cuello tipo Drácula», una figura imponente y extraña, pero, apunta, «muy correcta y sabía de lo que hablaba». «Estaban todos armados y llegó un señor de 65 años con gafas en forma de corazón rosa y una camisa con el cuello tipo Drácula», Zazza el italiano. «Sabes que nosotros vivimos al margen de la sociedad. No nos gustan las leyes .Trabajamos de otras cosas». El patriarca, según explica Zazza, le dijo que no podía «arriesgar su negocio» por grabar un vídeo para YouTube. Al final de la charla que mantuvo en Son Banya, un adolescente -de entorno a los 15 años- se le acercó con un machete de grandes dimensiones amenazándolo para que se fuera. «Hay un 5% de barrios en Europa donde si te pillan con la cámara te matan de verdad. Son muy pocos, pero existen y Son Banya es uno de ellos», advierte el youtuber, que, ha visitado barrios sumamente conflictivos de París, Sevilla, Barcelona o Bulgaria. Como finalmente no le dejaron grabar en Son Banya, acabó haciendo un vídeo paseándose por los barrios palmesanos de Corea y Son Gotleu, vídeos que se hicieron virales, con millones de visualizaciones. Sus vídeos de Mallorca, virales En una primera ronda paseando en coche por Son Gotleu le pareció «demasiado tranquilo [...]. Había cuatro chavales vendiendo porros y dos edificios medio destrozados». Sin embargo, el vídeo en Son Gotleu y Corea dio de sí y es ahora mismo su vídeo más viral, rozando los tres millones de reproducciones. «Si te encuentras allí con 30 personas, probablemente seis trapichean o han estado en la cárcel», Zazza el italiano. Tras el éxito que tuvo la aparición de los gemelos de Corea y su invitación a que el youtuber volviera a pasar una tarde de fiesta con ellos, Zazza aceptó y grabó un segundo vídeo enteramente de Corea. En su primera toma de contacto con la barriada, confiesa en la entrevista que tuvo «sensación de peligro». Y es que percibía a los vecinos muy simpáticos, pero no sabía hasta qué punto estaban siendo sinceros. A pesar de su buena relación con los habitantes, advierte: «No aconsejo a nadie meterse en Corea de noche solo [...]. Si te encuentras allí con 30 personas, probablemente seis trapichean o han estado en la cárcel».