Dark Souls II para PC recupera el multijugador nueve meses después del cierre de su servidor

Los servidores del multijugador de diversos títulos Dark Souls para ordenador han empezado operar de nuevo después de una vulnerabilidad obligara a su cierre hace nueve meses, siendo el primero en recuperar los servicios online Dark Souls II: Scholar of the First.

FromSoftware desactivó en enero los servidores del modo jugador contra jugador (PvP) para PC de Dark Souls 2, Dark Souls 3 y Dark Souls: Remastered debido a una vulnerabilidad detectada, que exponía a los jugadores a recibir ataques que podían dañar su ordenador de forma permanente. Esta semana, el estudio de desarrollo ha comunicado la reactivación de los servicios 'online' de Dark Souls II: Scholar of the First para PC, nueve meses después de su cierre, como recogen en el perfil oficial del juego en Twitter. La compañía recuperará próximamente los servidores del juego base de Dark Souls 2 para ordenador, y confirma que sigue trabajando en la restauración de los de Dark Souls Remastered, también para PC. No obstante, ha matizado que no recuperará los servidores para la versión de PC de Dark Souls: Prepare to Die Edition, que lanzó hace diez años, debido a que el sistema ha quedado obsoleto.