EA actualiza los juegos que perderán servicios online en los próximos meses

El videojuego de Electronic Arts (EA) Los Sims 4 ha pasado a ser de descarga gratuita desde este martes, un cambio que la compañía ha acompañado de modificaciones en sus servicios en línea, que afectan también a otros títulos como Command & Conquer, Mirror's Edge y Army of Two.

EA ha actualizado el listado de servicios 'online' que retirará próximamente, una decisión que adopta en base a la reducción de los jugadores como consecuencia del paso del tiempo y del lanzamiento de nuevos títulos, que hace inviable el mantenimiento de dichos servicios.

Este martes, y con motivo de la disponibilidad gratuita del juego base de Los Sim 4, EA ha decidido retirar Los Sims 4 Edición Deluxe de The Play List para los miembros de EA Play y sustituirlo por Los Sims 4 Edición EA Play, como se recoge en la página de Actualizaciones del servicio.

Los miembros de EA Play Pro verán que en lugar de Los Sims 4 Colección (que incluye Los Sims 4 Edición Deluxe, Escapada Gourmet y Cuarto de Niños Pack de Accesorios), The Play List recoge Los Sims 4 Edición EA Play Pro.

En lo que queda de año, otros juegos perderán algunos de sus servicios en línea. Es el caso de Army of Two: The 40th Day y Army of Two: The Devil's Cartel, que el 20 de octubre perderán el acceso a los servidores, y de Dragon Age Origins, que se quedará sin capturas de pantalla multijugador.

El 9 de noviembre será el turno de Command & Conquer: Red Alert 3 para PlayStation 3 y Xbox 360, Command & Conquer 3: Tiberium Wars para Xbox 360 (incluida la expansión Kane's Wrath) y Mercenaries 2 para PlayStation 3 y Xbox 360. Y el 30 de ese mismo mes, cerrarán los servidores de ONRUSH, aunque los jugadores dispondrán todavía de los modos sin conexión para seguir jugando.

Finalmente, EA ha indicado que el 15 de diciembre dejarán de tener soporte Super Mega Baseball: Extra Innings y Super Mega Baseball 3, ambos para Luna+.

Estos cambios responden a las políticas locales de EA, y aunque en el apartado de España no lo incluye, en el de Estados Unidos adelanta algunos de los servidores que cerrarán en 2023, como Gatling Gears, Mirror's Edge, NBA Jam On Fire Edition y Shank 2, todos ellos el 19 de enero.