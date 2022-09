Las redes sociales se han convertido en una parte importante del día a día de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, los expertos alertan de que el entretenimiento que aportan estas plataformas puede hacer que, en ocasiones, los usuarios se olviden de algo tan fundamental como es su privacidad.

Cada vez que se comparte una publicación o se sube una foto o un vídeo, se crea un vínculo nuevo entre los datos personales de los usuarios e Internet. Este nexo es aprovechado por los ciberdelincuentes para convertirles en víctimas de ?phishing? y ?malware? y hacerse con datos personales. Además de poder utilizar sus cuentas y datos para otras actividades de muy dudosa legitimidad.

Por ello, los expertos de Kaspersky comparten una serie de consejos para establecer una relación más segura con las redes sociales, que empieza con una frase de sentido común: ?Piensa antes de compartir?. ?Cualquier cosa que compartas en Internet será muy difícil de eliminar. De hecho, el 74 por ciento de los españoles cree, erróneamente, que puede eliminar totalmente su presencia de la Red?, explican desde Kaspersky, citando datos del reciente estudio ?Derecho al Olvido? publicado por la propia compañía.

Este primer paso, que consiste en tener un filtro personal y tomar la decisión de no compartir cierta información, como la dirección de casa o el teléfono personal, es fundamental. Además, los expertos recuerdan que los usuarios no deben compartir nunca nada que contenga un QR o código de barras, como las entradas a conciertos o billetes de avión o tren.

Navegación privada y configurar ajustes de la red social

Por otra parte, desde Kaspersky instan a navegar por Internet de forma privada. ?Al visitar cualquier sitio web, se activa un código de análisis para contabilizar los visitantes. Generalmente, pertenecen a empresas como Google o Facebook, quienes luego utilizan esta información para ofrecerte anuncios basados en tus intereses?, detalla la compañía.

Por ello, si el usuario quiere evitar que recopilen esa información, puede activar el modo de navegación de incógnito, aunque los expertos aclaran que no es todo lo seguro que se suele pensar, ya que filtra cierta información, ?pero no toda?. Otra solución es instalar la navegación privada del producto de ciberseguridad que el usuario use en sus dispositivos.

Asimismo, los expertos en ciberseguridad recomiendan configurar las redes sociales para una mayor seguridad. Aunque muchas personas no lo saben, las redes sociales ofrecen diversos ajustes para determinar qué información está disponible y para qué usuarios. Además, en la mayoría de los casos, el usuario puede ocultar su perfil en el buscador para que otras personas no puedan etiquetarle, escribirle mensajes o acosarle.

En este punto, Kaspersky ofrece la herramienta ?Privacy Checker?, que cuenta con información de utilidad para mantener la privacidad en redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp o Twitter, entre otras.

Eliminar cuentas inactivas y detectar las estafas

Los expertos también animan a eliminar las cuentas que no se usan. La mayoría de la gente tiene alguna cuenta que no usa desde hace mucho tiempo, pero solo algunas de ellas se eliminan de manera automática. ?La mayor parte sigue ahí, guardando información, imágenes y datos personales que podrían ser filtrados en cualquier momento. Por ello, es buena idea eliminar los perfiles que no utilizas, ya que, a través de cuentas antiguas, los ciberdelincuentes pueden acceder a tus datos?, añaden.

Por último, los especialistas en ciberseguridad animan a detectar las estafas para poder evitarlas. Cada vez son más comunes las estafas de ?phishing? a través de redes sociales como Instagram. Algunos de los métodos más usados son mensajes privados con enlaces maliciosos, falsas cuentas de influencers, sorteos fraudulentos o, incluso, correos electrónicos de suplantación de identidad ficticios que utilizan para robar los datos o quedarse con las cuentas.

Por ello, explican que la mayor precaución que puede tomar el usuario es no confiar en ningún perfil que no conozca o que pueda resultar falso. Además, los expertos insisten en la importancia de cambiar las contraseñas a menudo y no utilizar las mismas en todas las redes sociales.

?Es habitual ser más cautelosos al hacer algún pago o gestión online, pero la privacidad en redes sociales es un aspecto que, en muchas ocasiones, se deja erróneamente de lado. Por ello, desde Kaspersky advertimos a los usuarios que deben ser especialmente cuidadosos a la hora de compartir información para proteger sus datos a través de sencillos pasos como estos?, concluye Marc Rivero, Senior Security Researcher de Kaspersky.