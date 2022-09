Xbox anuncia la llegada de juegos indies como Eville, Homestead Arcana y Song of Iron 2

Xbox ha celebrado una nueva edición de su evento ID@Xbox, centrado en los videojuegos de estudios independientes que llegarán próximamente a sus consolas y servicio de juego en la nube, como Eville, Homestead Arcana o Song of Iron 2.

Antes del inicio del encuentro, Black Girl Gamers mostró la jugabilidad de Eville, un título multijugador social que permite participar a un total de 12 jugadores, que deberán cooperar, o enfrentarse, para desenmascarar al conspirador de una aldea.

Este juego, que llegará a Game Pass el 11 de octubre para Xbox Series X|S, Xbox One y PC, insta al usuario a confiar en sus habilidades sociales para mantener con vida.

De estudio WildArts llegará próximamente a las consolas Xbox Born of Bread, un juego de pone al jugador en el papel de un golem de harina con habilidades peculiares, en una aventura centrada en la exploración y el combate por turnos.

El próximo año llegará a Game Pass par consola Homestead Arcana, de Skybound Games, que invita a cultivar y cuidar un huerto en un simulador agrícola que se desarrolla en un mundo fantástico, donde la protagonista, una bruja, deberá crear hechizos para recuperar el reino corrupto y hacer retroceder el Miasma.

La secuela de Song of Iron (Resting Relic), inspirado en la mitología nórdica, pone al jugador en la piel de Chainbreaker, quien se moverá por un mundo de fantasía oscura para dar caza al asesino de su clan, combatir al imperio y liberar de la esclavitud a los clanes vikingos.

También el próximo año llegará a consola y PC a través de Game Pass Turnip Boy Robs a Bank, de Graffiti Games, con su propuesta planear y ejecutar «el atraco más extraño de todos los tiempos».

En otoño del próximo año llegará a Game Pass para consola el multijugador Let's Cook Together 2 (Yellow Dot). Mientras que ya está disponible para PC Amazing Cultivation Simulator (Gamera Games / GSQ Games), un juego de estrategia y gestión basado en la mitología china.

También se anunciaron juegos que ya están disponibles, algunos con Game Pass, como Call of the Wild: The Angler, Cities Skylines: Plazas & Prominades, Metal: Hellsinger, Ynglet y You Suck at Parking, mientras que se encuentran en en preorden Spiderheck y Ghostbusters: Spirits Unleashed. Próximamente estarán disponibles en Game Pass los títulos Big Con, Moonscars (27 septiembre), Rainbow Billy, Valheim, Walking Dead.