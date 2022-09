Los Sims 4 será gratuito a partir del 18 de octubre

Electronic Arts (EA) ha anunciado que Los Sims 4 estarán disponibles de forma gratuita a partir del 18 de octubre, un cambio que afectará al juego básico en todas las plataformas de juego.

Los Sims 4 se lanzó en 2014 con un sistema de creación de personajes y de construcción de viviendas más intuitivo. Desde entonces ha ampliado su contenido con distintas expansiones y kits.

EA ha anunciado este miércoles que desde el 18 de octubre, se podrá descargar el juego básico de Los Sims 4 de forma gratuita en EA app para PC, Origin para PC y Mac, Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One.

EA matiza que aunque el juego básico será gratuito, las actualizaciones y el contenido adicional se seguirán adquiriendo de forma independiente, como recoge en un comunicado en su blog oficial.

Este cambio en el modelo de distribución se detallará el 18 de octubre durante una retransmisión titulada 'Behind The Sims Summit'. EA, no obstante, ha adelantado que seguirán creando nuevas experiencias, así como packs, kits y entregas express.