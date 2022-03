El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este viernes de una campaña de correos electrónicos fraudulentos («phishing») que intentan suplantar al Ministerio de Sanidad con la excusa de una dosis extra de la vacuna contra la COVID-19. «Su número de suscripción (...) ha sido seleccionado para recibir una dosis adicional de vacunas contra el COVID-19 en los próximos días», afirma un correo electrónico que supuestamente se envía desde Sanidad con un enlace a un documento a rellenar para elegir la vacuna a aplicar, explica el Incibe por medio de un comunicado.

Dicho enlace, que redirige a una web (swiss-services.com...), descarga un archivo .zip que contiene un fichero malicioso. El mensaje viene identificado por el logotipo del Ministerio de Sanidad, no contiene errores ortográficos ni de redacción, lo que lo hace aún más creíble, y utiliza la dirección de correo electrónico para dirigirse a la víctima, en vez del nombre y los apellidos.

«Si has recibido un correo de estas características y has seguido las indicaciones recogidas en el mismo, se habrá descargado y ejecutado un fichero malicioso en el dispositivo. Por tanto, deberás proceder a su desinfección. Si durante el proceso te surgen dudas o no sabes cómo hacerlo, puedes contactar con el equipo de gestión de incidentes de INCIBE-CERT», aconseja el Incibe.