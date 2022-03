La saga del skater en 2D da un salto al 2.5D, que es verlo en 2D pero todo tiene volumen y profundidad de objetos 3D, con su estilo gráfico tan característico y que bien podría pasar a formar una serie en Cartoon Network, y una jugabilidad muy desafiante y que siempre te incita a un nuevo intento, y otro, otro, uno más, el último y lo dejo, ahora que casi lo consigo… otra vez. El planteamiento es ir recorriendo escenarios haciendo skate y esquivando objetos a la vez que haces piruetas para conseguir una puntuación que te deje pasar al siguiente nivel, los cuales están divididos como en varias zonas las cuales cada una tiene sus características diferenciadas para que no nos aburramos en ningún momento.

Me ha gustado mucho que la curva de aprendizaje es bastante amplia y no te ves frustrado al tercer intento, además para los más cazadores de trofeos existen objetivos secundarios los cuales requieren que seas más pro. Me ha hecho mucha gracias como para está versión se inventen un mundo donde todos hacen skate y existen dioses del skate los cuales tienen un representante en este mundo el cual se quiere jubilar y busca un sustituto, nosotros.