My Little Pony, el popular juguete de la compañía Hasbro y un éxito también televisivo entre el público infantil, llega este 2022 en forma de videojuego para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, señala la compañía Bandai Namco Entertainment en un comunicado. My Little Pony: A Maretime Bay Adventure es el título de este nuevo juego que saldrá a la venta el próximo 27 de mayo para PS4, Xbox One, Switch y PC, y más adelante, en una fecha aún por concretar pero dentro de 2022, saldrá su versión para videoconsolas de últimas generación (PS5 y XboX Series X|S). Será el primer videojuego inspirado en esta franquicia de entretenimiento infantil que salga al mercado para videoconsolas, después que de sus éxitos más relevantes en este sector lo consiguieran con títulos para dispositivos móviles -el último de ellos salió en 2012- y más atrás en el tiempo para PC o para Nintendo DS y la extinta Game Boy Advance.

Esta nueva aventura no solo presentará a la nueva generación de estos entrañables ponis, la quinta desde que aquella primera que salió al mercado en 1983, sino que, además, permitirá a los usuarios disfrutar de un sinfín de aventuras por el mundo mágico de Equestria. «Ponte en la piel de Sunny Starscout, la curiosa y determinada líder de los Mane 5, y ayúdala a descubrir sus poderes mientras conoce a sus amigos: la valerosa Zipp, la creativa Izzy, el amable Hitch y la segura de sí misma Pipp. ¡Todos ellos tendrán que unir fuerzas para organizar el mejor festival de todos los tiempos!», añade la nota. Desde su lanzamiento como juguetes en 1983, My Little Pony ha pasado de ser un juguete clásico a ser un universo de ocio internacional. En septiembre de 2021, se estrenó en Netflix My Little Pony: Una nueva generación, una película que presentaba a una nueva generación de ponis para una nueva generación de niños. La cinta se convirtió en la licencia infantil más vista en el estreno y recibió el sello de calidad «Common Sense Media Seal for Families». Esta nueva generación de ponis tiene su propia línea de juguetes y productos licenciados en varias categorías, con un amplio abanico de contenido previsto para ser lanzado en 2022. «My Little Pony» se emitió en casi 200 territorios y cuenta con más de 350 capítulos y tres películas.