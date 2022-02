Sony anuncia que MeteoHeroes – Juntos por el Planeta llegará a PlayStation y PC el próximo 28 de febrero a un precio de 19,99€ y PEGI 3. El proyecto, pensado para toda la familia, está inspirado en la exitosa serie de animación infantil MeteoHeroes al que podrán jugar los más pequeños de la casa.

El estudio productor es Gammera Nest (creadores de Nubla o Aces of the Multiverse), quien coordina asimismo el desarrollo a cargo de rBorn Games, autor de The Five Covens. El juego es una coproducción entre Sony Interactive Entertainment España (SIE España) y Mondo TV Studios. También cuenta con el apoyo de PlayStation Talents en su área Alianzas, el programa de la compañía que impulsa el desarrollo de los videojuegos en España.

MeteoHeroes – Juntos por el Planeta invita a niños de todas las edades a unirse a los encantadores personajes de la popular serie de TV en un divertido juego de plataformas que combina aventura y acción, prometiendo entretener a toda la familia. Habrá enemigos de los que escapar, apasionantes aventuras y múltiples ubicaciones en todos los continentes del mundo. En cada nivel, los jugadores tendrán que encontrar los elementos ocultos en la pantalla que los ayudarán a liberar cada ciudad de la contaminación y suciedad.

El compromiso tanto de la marca MeteoHeroes como de las empresas coproductoras hacia los temas relacionados a la protección del medio ambiente se verá además reflejado en una iniciativa muy especial. Las ventas del videojuego estarán ligadas a la plantación de árboles en varias partes del mundo, a través de Tree-Nation - organización sin ánimo de lucro que permite a ciudadanos y empresas plantar árboles en todo el mundo y compensar sus emisiones de CO2. Uno de los primeros proyectos apoyados por el videojuego será la plantación de árboles de cacao en Camerún, ayudando a los agricultores a cultivar cacao de mayor calidad mientras mejoran su tierra y sus condiciones de vida.