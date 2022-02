NVIDIA ha anunciado las novedades que llegarán este jueves a GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. A partir de hoy, 10 nuevos juegos serán añadidos a la biblioteca, entre los que se incluyen 5 lanzamientos: Not Tonight 2, disponible a través de Steam y Epic Games Store a partir del viernes, Diplomacy is Not an Option (Steam), Model Builder (Steam), Sifu (Epic Games Store) y Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Steam).



Además de las nuevas incorporaciones, GeForce NOW también recibirá actualizaciones relevantes, como la nueva temporada de Apex Legends y el DLC «Joseph: Collapse» para Far Cry 6.



GeForce NOW sigue celebrando su segundo aniversario con contenidos exclusivos para sus usuarios. Esta semana, los miembros podrán acceder a dos aspectos únicos en el juego Eternal Run: «Military Doctor» para Cathy y una skin para Silvia inspirada en GeForce NOW.