En MLB The Show 22, los jugadores podrán disfrutar, entre otros, del popular modo al estilo de los juegos de rol «Road to the Show» y del modo en línea de colección de cartas "Diamond Dynasty", en casa y en cualquier sitio. Además, gracias al juego multiplataforma, los jugadores podrán desafiar a sus amigos; por otro lado, el progreso multiplataforma les permitirá guardar sus avances y acceder al contenido en cualquier otra plataforma en la que está disponible MLB The Show 22. MLB The Show 22 desembarcará en Nintendo Switch el 5 de abril.