Meta, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram, ha advertido de que en ausencia de un nuevo marco que permita la transferencia a Estados Unidos desde el Viejo Continente de los datos de los usuarios europeos "es probable" que cierren en Europa servicios como Facebook o Instagram.

En un registro ante la Comisión del Mercado de Valores (SEC) de Estados Unidos, la compañía alerta de que si no se adopta un nuevo marco de transferencia de datos transatlánticos y no puede seguir confiando en las SCC (cláusulas contractuales estándar) o en otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a los Estados Unidos, puede verse abocada a dejar de ofrecer algunos de sus productos principales en el Viejo Continente. "Es probable que no podamos ofrecer algunos de nuestros productos y servicios más importantes, incluidos Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría material y adversamente a nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones", señala la multinacional cofundada y dirigida por Mark Zuckerberg.

El origen del conflicto con las autoridades europeas se remonta a la decisión del Tribunal de Justicia de la UE de julio de 2020 de invalidar el conocido como 'Escudo de privacidad', un marco para la transferencia de datos desde la Unión Europea a los Estados Unidos, mientras que otras vías empleadas por Meta para transferir dichos datos, como las SCC, han sido objeto de escrutinio regulatorio y judicial.

A este respecto, en agosto de 2020 la compañía recibió un borrador de decisión preliminar de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (IDPC) que concluía preliminarmente que estas no cumplirían con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que se suspendieran las transferencias de datos de los usuarios de la Unión Europea hacia Estados Unidos.

"Creemos que una decisión final en esta investigación puede emitirse ya en la primera mitad de 2022", señala Meta.

"Si no podemos transferir datos entre países y regiones en los que operamos, o si tenemos restricciones para compartir datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar nuestra capacidad para brindar nuestros servicios, la forma en que brindamos nuestros servicios o nuestra capacidad para orientar los anuncios, lo que podría afectar negativamente nuestros resultados financieros", reconoce la compañía.

En el último ejercicio, la compañía dirigida por Zuckerberg obtuvo un beneficio neto de 39.370 millones de dólares (34.854 millones de euros), lo que supone un aumento del 35% en comparación con las ganancias contabilizadas en 2020. De su lado, los ingresos de Meta sumaron en 2021 un total de 117.929 millones de dólares (104.401 millones de euros), un 37% más que el año precedente, mientras que los gastos y costes de la empresa aumentaron un 34%, hasta 71.176 millones de dólares (63.011 millones de euros). Entre octubre y diciembre, las ganancias del gigante de Menlo Park alcanzaron los 10.285 millones de dólares (9.105 millones de euros), un 8% por debajo del resultado del mismo periodo de 2020. Asimismo, los ingresos de Meta sumaron 33.671 millones de dólares (29.808 millones de euros), un 20% más que en el cuarto trimestre de 2020, mientras que los costes de la compañía crecieron un 38%, hasta 21.086 millones de dólares (18.667 millones de euros).

En el último trimestre de 2021, el número de usuarios activos diarios de Facebook era de 1.929 millones, lo que representa un incremento anual del 5%, pero supone una caída respecto del trimestre anterior, la primera reportada por la empresa. A su vez, la cifra de usuarios mensuales activos de la red social aumentó un 4% anual, hasta 2.912 millones, con un ligero avance sobre los 2.910 millones del tercer trimestre.

En este sentido, Mark Zuckerberg reconocía en una conferencia con analistas que las personas "tienen muchas opciones sobre cómo quieren pasar su tiempo y las aplicaciones como TikTok están creciendo muy rápidamente". Asimismo, el consejero delegado y fundador de Meta señaló que los cambios introducidos por Apple y la nueva regulación en Europa apuntan a una tendencia con menos datos disponibles para ofrecer anuncios personalizados, por lo que la compañía está reconstruyendo gran parte de su infraestructura de anuncios. De cara al primer trimestre de 2022, la multinacional espera alcanzar una cifra de negocio de entre 27.000 y 29.000 millones de dólares (23.903 y 25.673 millones de euros), lo que equivaldría a un incremento interanual de entre el 3% y el 11%.