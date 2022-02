NVIDIA ha anunciado las novedades de este jueves para GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. Esta semana, destaca la llegada de Dying Light 2, el esperado juego de terror y acción en primera persona de Techland. El título, disponible a través de Steam y Epic Games Store, podrá jugarse con ray tracing, incluyendo iluminación global, reflejos y sombras con trazado de rayos.



Este mes, GeForce NOW celebra su segundo aniversario con varios regalos para los usuarios del servicio. A lo largo del año, más de 15 millones de personas han jugado en la plataforma, sumando casi 180 millones de horas de juego desde la nube. Para celebrarlo, a partir de esta semana los miembros podrán hacerse con recompensas en Eternal Run, World of Warships y más juegos por anunciar.