La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos de que una campaña trata de confundirles para fines espurios utilizando la imagen corporativa de la Benemérita. En las últimas horas se ha detectado una campaña de correos electrónicos fraudulentos que anuncian investigaciones e incautaciones cuyo objetivo es extorsionar a las víctimas para que contesten al correo recibido y así continuar con el fraude. Este engaño se conoce como sextorsión y cualquiera podría ser víctima de él.

A pesar de lo que diga el texto remitido mediante correo electrónico no existe ninguna investigación en nuestra contra, según explican los expertos de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto de Ciberseguridad (INCIBE), sino que es solo un pretexto utilizado para encender las alarmas en el receptor, generarle preocupación y que no lea con claridad o se precipite en sus decisiones y acciones.

La propia Guardia Civil ha alertado de esta circunstancia con un mensaje en sus distintos perfiles en redes sociales, donde les siguen millones de usuarios españoles. En qué consiste esta última estafa electrónica, que utiliza el nombre y la imagen corporativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

⚠#ALERTA❗Detectada una campaña de emails suplantando a la @guardiacivil con el objetivo de extorsionar para que contesten al correo recibido y continuar con el fraude. #NoPiques es #sextorsión. Si has recibido el email, no contestes y elimínalo. ➕👇https://t.co/RoRB1kRZT1 — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 29, 2022

En primer lugar aquello que persigue el ciberdelincuente que inicia la cadena es dar con direcciones de correo que estén activas, algo que se desvela con la propia respuesta al mensaje fraudulento.

El mensaje electrónico que en verdad es un fraude se envía muchas veces desde una cuenta de correo generada aleatoriamente. Eso queda reflejado en que en algunas ocasiones el dominio no tiene ninguna relación con la Guardia Civil aunque se identifique como ‘Guardia Civil –Benemérita’, ‘Policía Nacional España’ o similar. El asunto con el que se identifica el correo es el siguiente: ‘usted está citado’ o ‘Expediente Nº - XXX’ donde XXX son números aleatorios, aunque estas fórmulas admiten variaciones y no se descarta que existan otros correos con asuntos similares. El cuerpo del mensaje está escrito en castellano y tanto la ortografía como la gramática contienen errores de bulto, debido con toda probabilidad a que los criminales internautas recurren a traducciones automáticas para elaborarlos.

Ejemplo de uno de los falsos correos que anuncian una investigación policial.

«Si has recibido un correo de este estilo, no contestes y elimínalo. Nadie va a realizar ninguna investigación e incautación informática. Se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social para que sigas las indicaciones del ciberdelincuente. MUY IMPORTANTE: no respondas al correo electrónico que te han enviado ya que sirve a los ciberdelincuentes para saber si la cuenta está activa y continuar con el engaño», recoge la OSI en su página web, un espacio de referencia a nivel nacional en esta materia.

En el caso de que se haya respondido al correo, continuado con el engaño e incluso pagado alguna supuesta multa o cantidad de dinero, los expertos en ciberseguridad recomiendan recabar todas las evidencias a nuestro alcance –capturas de pantalla, e-mails, mensajes, etc.–, y con ellas presentar una denuncia en las instancias pertinentes.