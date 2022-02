Square Enix ha anunciado hoy el lanzamiento de Life is Strange Remastered Collection, las versiones mejoradas de los dos primeros juegos de esta premiada serie. Con modelos de los personajes actualizados y mejoras en la captura de movimientos, entre otras cosas, ahora es posible disfrutar de las inolvidables protagonistas Max y Chloe como nunca antes en Google Stadia, Xbox One, PlayStation 4 y PC Steam.

Jon Brooke, codirector del estudio en Square Enix External Studios, comenta: «Para empezar, he de reconocer el mérito de DONTNOD por crear el increíble Life is Strange original y he de agradecer a Deck Nine Games que hayan mejorado la expresividad emocional de estos inolvidables personajes. El resultado del magnífico trabajo de ambos equipos es Life is Strange Remastered Collection, que podría ser el comienzo de una emotiva aventura para muchos jugadores nuevos en los próximos años».

Original

Remasterizado

Las protagonistas de Life is Strange y Life is Strange: Before the Storm son Max y Chloe, unas amigas con las que es fácil identificarse. Podremos controlar la habilidad sobrenatural de Max para retroceder en el tiempo y la agilidad mental de Chloe para esclarecer y cambiar los acontecimientos relativos a dos peculiares sucesos que tienen lugar en Arcadia Bay, en Oregón.

Life is Strange Remastered Collection incluye:

Actualizaciones en los modelos de los personajes y los gráficos de los entornos.

Mejoras en la sincronización labial y las animaciones faciales con captura de movimientos.

Optimización del motor de juego y la iluminación.

Modificaciones en las mecánicas de algunos puzles.

Life is Strange: Before the Storm Remastered incluye el contenido Deluxe publicado previamente (atuendos adicionales y episodio adicional «Adiós»).

Más información en la página web de Life is Strange: https://lifeisstrange.square- enix-games.com