Ubisoft ha anunciado hoy que «All the Blood», una nueva misión gratuita que rinde homenaje a las tres primeras películas de Rambo, está ya disponible para todos los jugadores de Far Cry 6. Ubisoft firmó un acuerdo con STUDIOCANAL, titular de los derechos de las películas de Rambo I-III para poder dar vida a este hito tan especial. Far Cry 6 está disponible a nivel mundial en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, así como en Windows PC a través de Ubisoft Store y Epic Games Store. También es posible suscribirse a Ubisoft+ en PC, Stadia y Amazon Luna.

En «All the Blood», los jugadores conocerán y ayudarán a un superfan de Rambo a enfrentarse al ejército de Yara, en una sangrienta venganza sacada directamente de una película de acción al estilo de los años 80, con una mezcla de sigilo, acción frenética y referencias a algunos de los mejores momentos de Rambo. Al completar la misión los jugadores desbloquearán el Arco de la Venganza, un arma letal y explosiva, especialmente efectiva contra helicópteros y unidades blindadas. Una vez desbloqueado el Arco de la Venganza, estará disponible de forma permanente en el juego principal. A partir de hoy, los jugadores podrán comprar también el Rambo Bundle, que les dará acceso a equipamiento inspirado en Rambo con el que podrán personalizar su personaje, incluyendo varios de los accesorios más míticos como armas, vehículos y todo lo que hizo de este soldado el guerrillero más famoso de la gran pantalla. Desde su lanzamiento mundial el 7 de octubre de 2021, Far Cry 6 ha añadido nuevas Operaciones Especiales, una misión de Danny Trejo y también dos grandes DLC como parte del Season Pass, Vaas: Locura y Pagan: Control. El tercer y definitivo contenido DLC, Joseph: Colapso, se lanzará próximamente. Far Cry 6, dirigido por Ubisoft Toronto, es un shooter en primera persona y en mundo abierto que sumerge a los jugadores en el corazón de una revolución guerrillera actual. En la isla de Yara, el presiente Antón Castillo jura devolverle la gloria perdida a su nación mientras prepara a su hijo Diego para que siga sus pasos. Sin embargo, el paraíso tiene un precio y enriquecer a su país significa que debe someter a los que no comparten su visión. Los jugadores se unirán a la causa para liberar Yara poniéndose en la piel de Dani Rojas, habitante de Yara y exmilitar que trata de escapar de la isla pero acaba finalmente uniéndose al grupo revolucionario Libertad. En el papel de Dani, los jugadores experimentarán la adrenalina y el caos del combate de guerrilla «resolver», al estilo Far Cry, con el arsenal más creativo e innovador que se haya visto nunca. Los descuentos de hasta el 40% en determinadas ediciones de Far Cry 6, así como de hasta el 25% en el Season Pass para los propietarios de Far Cry 6, estarán disponibles esta semana en las tiendas de PC, consolas y Stadia.