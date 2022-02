A partir de mañana, el evento Road to SI vuelve a Rainbow Six Siege, disponible del 1 al 21 de febrero. Este año, juega con cualquiera de los agentes en el mapa competitivo definitivo, Estadio, que combina elementos de los mapas Frontera y Litoral, de día o de noche. Podrás desbloquear a todos los agentes en partidas de tres rondas de tres minutos en modo Bombas, con fase Elegir y Vetar. Los capitanes (Mira, Capitão, Ash y Vigil) y sus equipos llevarán equipamientos del Battle Pass.



El Battle Pass de High Calibre ofrece recompensas exclusivas en sus vías Gratis y Premium, esta última disponible por 1200 créditos R6. Desde el 1 de febrero, los jugadores que compren el Battle Pass Premium desbloquearán al instante 20 niveles en lugar de 12, con lo que recibirán las recompensas más rápido. Los jugadores que hayan comprado el Premium Battle Pass Bundle tendrán garantizados en sus cuentas 8 niveles adicionales. Además, quienes tengan el Battle Pass disfrutarán también de una oportunidad de ganar más puntos durante el evento con doble de Battle Points los días 5 y 6 de febrero. Progresa en los niveles y consigue equipamiento exclusivo para los capitanes y sus compañeros, así como contenidos adicionales exclusivos. El 30% de los beneficios obtenidos de este Battle Pass se destinará al prize pool del Six Invitational 2022, hasta un máximo de tres millones de dólares americanos.



El Six Invitational es el mayor y más esperado evento de Rainbow Six Siege, ya que supone la celebración de un año de Siege con los fans y la comunidad del juego. Debido a las últimas regulaciones y restricciones establecidas en Quebec (Canadá), la edición de 2022 del Six Invitational se ha trasladado a Estocolmo (Suecia), donde los equipos competirán en un entorno LAN bajo estrictas medidas de seguridad sanitarias. La salud y el bienestar de nuestros jugadores, fans, personal y socios colaboradores son nuestra mayor prioridad, por lo que el evento no contará con público presente. Esta competición supone la cumbre de la temporada de competición de Rainbow Six Siege, y reunirá a los mejores equipos del mundo para luchar por el título de Campeones y su parte del prize pool.

Para obtener más información sobre Rainbow Six Siege, visita rainbow6.ubisoft.com.