Así es Wordle, el juego de los cuadraditos que arrasa en twitter

Si ha visto un tuit con cuadrados verdes, grises y amarillos y no sabe lo que es, aquí está la respuesta. Se trata de wordle, y es el nuevo juego viral que arrasa en Twitter. Se trata de un simple juego de adivinanzas que cada día ofrece un nuevo acertijo. La mecánica es simple, bastante adictiva, no requiere mucho tiempo y sólo se puede echar una partida al día. El objetivo es adivinar una palabra de cinco letras únicamente en 6 intentos.

Wordle nos propone que adivinemos una palabra al azar, una de la que no tenemos ninguna pista en primer lugar pero que, de ir acertando letras, irá simplificándose. Al abrirlo, nos encontramos ante una serie de casillas en blanco que hemos de rellenar con una palabra. ¿Qué palabra? Ahí está la clave.

Una vez lo hayamos intentado resolver la palabra por primera vez, Wordle comienza a corregir nuestros errores. Las letras que se marcan en color gris no pertenecen a la palabra que buscamos. Si una 'A' aparece en gris, la palabra no contiene 'A'. Simple. Pero además, en amarillo vemos marcadas letras que sí están en la palabra que buscamos pero no en el lugar en el que las hemos colocado. Nos acercamos un poco a la resolución. Y si por suerte colocamos una letra en su lugar exacto, aparecerá marcada en verde.

Wordle 202 6/6 Me ha costado la vida. ⬜🟩⬜🟨⬜

⬜🟩⬜⬜⬜

🟩⬜🟩⬜⬜

🟩🟩🟩⬜⬜

🟨⬜⬜⬜⬜

🟩🟩🟩🟩🟩 — Roberto Bra (@BraParker) January 7, 2022

Así, intento por intento hasta un total de seis podremos ir corrigiendo nuestra primera palabra apoyándonos en cada corrección, en cada pista de las que nos aporta el juego. Tanto si resolvemos la palabra como si no, Wordle acaba ahí. Solo el día siguiente tendremos disponible una nueva palabra que adivinar. Eso es lo que nos permite jugar, una palabra por día. Podemos dejar una palabra sin resolver y regresar más adelante, y estará ahí esperándonos en el punto justo en que la abandonamos.

Wordle 202 6/6 ⬛⬛⬛⬛⬛

🟨⬛🟨⬛🟨

🟨🟨🟨⬛🟨

🟨🟩⬛⬛⬛

⬛🟩🟩🟨⬛

🟩🟩🟩🟩🟩 Yo cuando puse la primera palabra: pic.twitter.com/9d6vMxBigV — Daniel J T (@danijorgez) January 7, 2022

Su creador es un ingeniero de software que trabaja en Reddit y creó el juego porque a él y a su pareja les encantan los juegos de palabras. Su nombre es Josh Wardle y lanzó Wordle en octubre de 2021. Hasta el mes de noviembre, unas 90 personas lo habían jugado. A día de hoy, ha superado la marca de 300.000 jugadores.