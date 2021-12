Tras la reciente victoria del estudio en la quinta edición anual de los VR Awards, donde Demeo fue coronado como el Juego del año de 2021, Resolution Games ha presentado hoy la hoja de ruta de 2022 completamente apilada para su aclamado juego de rol multijugador. Incluida en la alineación está la fecha de lanzamiento oficial de Demeo: PC Edition; el primer anuncio de un próximo modo PvP; un centro social completamente nuevo; y el compromiso de la compañía de ofrecer aún más aventuras próximas.

Demeo: Edición para PC

Lanzado en Early Access en Steam el 7 de abril, Demeo: PC Edition ha sido repensado desde cero para la audiencia de juegos de PC. Esta nueva edición para PC ofrecerá una funcionalidad de juego cruzado, lo que permitirá a los jugadores agruparse con usuarios de realidad virtual (o simplemente con otros jugadores de PC si lo prefieren) al formar sus grupos. Demeo: PC Edition incluirá todas las aventuras lanzadas hasta la fecha, con la promesa de ofrecer todas las aventuras futuras simultáneamente en todas las plataformas disponibles. Demeo PC: Edition puede incluirse en la lista de deseos a partir de hoy en Steam .

"Desde el lanzamiento de Demeo, hemos más que duplicado el tamaño del equipo dedicado a su desarrollo continuo", dijo Tommy Palm, CEO y fundador de Resolution Games. "La recepción de los jugadores ha sido increíble, y con la Edición para PC, estamos deseando llevar una auténtica experiencia de mesa a más jugadores. Este es el verdadero negocio para los jugadores de escritorio, ya que estamos reconstruyendo por completo Demeo para una experiencia de PC nativa, y estamos ansiosos por darte la bienvenida al mundo de Demeo ".

Modo JcJ

También en 2022, Demeo expandirá su diversión de mazmorras cooperativas a la ferocidad de las batallas competitivas con el lanzamiento de un modo jugador contra jugador. El modo PvP de Demeo convertirá a los amigos en enemigos al enfrentar la magia contra el acero con hasta cuatro jugadores uniéndose a la refriega para determinar quién es el verdadero campeón de tu grupo.

Hangout del jugador

Cuando no estás atravesando la mazmorra en busca de tesoros y gloria, es importante tener un lugar donde puedas socializar y relajarte. El 24 de febrero de 2022, Demeo agregará un entorno completamente nuevo donde podrás conocer a otros jugadores, personalizar tu avatar y jugar minijuegos, incluido el juego de arcade de homenaje Hauntlet, diseñado por el co-creador de Doom y director creativo senior de Resolution Games, Tom Hall.

La tercera aventura de Demeo: Raíces del mal

Disponible hoy, la tercera aventura en el creciente universo de fantasía de Demeo, Roots of Evil, saca a los jugadores de las mazmorras y los lleva al mundo de la superficie por primera vez. Una comuna de druidas en el bosque Drych ha capturado a un ser de absoluta maldad, pero ¿pueden controlar a su cautivo sin ser corrompidos? ¡Reúne a tus héroes y ayuda a liberar el bosque de las raíces del mal!

Una nueva clase de héroe: el bardo

Además de una nueva aventura, la actualización de Roots of Evil de hoy agrega un quinto campeón jugable al elenco de aventureros de Demeo: Molthas el bardo. Equipada con laúd y daga, la clase de bardo tiene canciones que pueden mejorar a los miembros de tu grupo, silenciar a tus enemigos e incluso convocar un viento poderoso que destruye todo a su paso. ¿Puedes ganar tus nuevas y viejas conquistas con este digno héroe? Pruébalo ahora, ya que Roots of Evil y el Bardo están disponibles como actualización gratuita para todos los jugadores de Demeo a partir de hoy.

Más aventuras por venir

Tras la disponibilidad de las aventuras 'The Black Sarcophagus', 'Realm of the Rat King' y el lanzamiento de hoy de 'Roots of Evil', Resolution Games tiene mucho más reservado para Demeo. Dos nuevas aventuras llegarán en 2022, y los detalles se revelarán en una fecha posterior.

"Con Demeo, nos propusimos hacer un juego que reavive esa sensación de estar reunidos alrededor de una mesa con amigos para luchar contra monstruos y encontrar oro", agregó Palm. "El primer año del juego demostró que acertamos absolutamente. Sin embargo, lo que realmente hizo que esos juegos fueran divertidos a largo plazo fue la promesa de más contenido, más aventuras y más formas de jugar. A medida que nos acercamos al 2022, reconocemos cuán querido es Demeo y hemos hecho nuestros planes más ambiciosos como estudio. Este es un juego que todos jugaremos en los próximos años, y con el lanzamiento de Demeo: PC Edition en 2022, incluso más amigos podrán unirse a la aventura".

Demeo: PC Edition se puede agregar a tu lista de deseos de Steam ahora . Demeo's Roots of Evil está disponible como actualización gratuita para los propietarios actuales del juego en Meta Quest , Rift y SteamVR a partir de hoy. Para obtener más información, visite https: //www.resolutiongames.com/demeo .