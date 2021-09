Estamos viviendo un periodo de la historia humana que pronto veremos reflejados en los libros de historia de los colegios, lo que no sabremos es si en ellos se hablará de como afectó a la escasez de producción y venta de la Playstation 5, de como aun a finales del 2021 y tras un año desde su lanzamiento no la hemos visto expuesta nunca en ningún escaparate o centro comercial, de como en cada anuncio de disponibilidad de una tienda online se convertía en un sueño etéreo al ver que a los 2 minutos estaban agotadas, de como la mente humana ante está situación saca lo peor de si misma con la aparición de samaritanos que vendían las suyas por no tener tiempo para jugar con ellas por el doble o más de lo que les costó adquirirlas, el dolor de decir adiós, y por supuesto no saldrán en esos libros de como ante todas estas dificultades y a dos mese de que cumpla un año ha conseguido llegar a la cifra de 11 millones de consolas vendidas, pudiendo llegar a superar a Playstation 4, la cual sin tener ningún problema como los que está teniendo PS5, llego a los 13 millones en su primer año. Seria un hito.

Por supuesto los problemas nunca vienen solos y más cuando hay tantos en cola, porque tras las primeras noticias de escasez de disponibilidad los estudios desarrolladores de videojuegos comenzaron a sudar pensando en que su futuro y flamante juego nextgen lo comprarían cuatro afortunados y esto no les daría para pagar los prestamos ni sueldos de la producción del mismo, teniendo que cerrar el estudio, despedir a la gente y dedicarse a otra cosa. No es extraño suelos anunciados juegos nextgen anunciasen y confirmasen que al final también saldrían en la oldgen para llegar a más gente, no acabar en bancarrota y por supuesto ganar dinero. Esto último no se nos olviden es el objetivo de todo trabajo por muy entretenido que pueda ser para otros, que me conozco la frase “Si a tí gusta dibujar, ¿no me cobrarás verdad?”.

Los que no han podido recoger cable porque sus proyectos se estaban desarrollando a una escala imposible de trasladar a las consolas anteriores y el coste de rediseñarlos era inviable han tenido que sacar la tarjeta de “Retrasado hasta…” así que los grandes juegos que deberían de haber acunado el primer año de vida de PS5 no llegarán en su mayoría hasta el próximo año o incluso el siguiente.

‘¡Menudo desastre!’, ‘¡Nadie que tenga una PS5 la habrá podido disfrutar!’ son las cosas que estarás pensando seguramente pero como poseedor de una PS5 te puedo decir que me lo estoy pasado genial con ella, desde los exclusivos que si han podido salir hasta los juegos de PS4 parcheados para subirles características sobre todo gráficas, mi asombro es tremendo, primero con lo que puede hacer está máquina, como se ve y mueve todo es literalmente impresionante eso sí, hay que tener una TV 4K para alucinar al máximo, pero es que los parcheados son igualmente alucinantes, si hasta me he rejugado juegos que deje a medias o empezado y los he terminado, son una gozada.

¿Pero a que juego?

Es la pregunta que me hacen todos mis amigos y conocidos al saber que tengo una PS5.

Por supuesto la mayoría saben del problema de abastecimiento que hay, de los timadores de reventa y la escasez de nuevos lanzamientos, y yo que soy bastante positivo les contesto siempre lo mismo: Si tienes una PS4 vas a poder jugar a todos sus juegos, de los últimos que hallan salido seguro tienen o parche de mejora o una versión específica para PS5 con la cual lo verás increíble, existen nuevos juegos pensados y desarrollados para PS5 que puedes jugar ahora mismo, veamos un par:

Astro’s Playroom: la primera gratis, esa ha sido lo que yo pensé al ver que en cada PS5 viene este juego instalado para que descubramos las bondades y posibilidades de la quinta consola de Sony. Entretenido y familiar.

Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, un juegazo de plataformas para toda la familia donde la linea de estar viendo una película de animación 3D y jugar se desdibuja totalmente, con un doblaje al castellano de cine como todo lo que rodea al juego.

Returnal, si te gusta la ciencia ficción y el suspense de películas como Alien te puedo asegurar que disfrutaras a lo grande en una obra donde el reinicio y mejora son la clave de este juego.