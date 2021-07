Estamos en una nueva era espacial, eso ya no se puede discutir, gracias a SpaceX el cual a generado un gran éxito ha hecho que empresas que se habían acomodado se pongan literalmente las pilas.

Este es el caso de Blue Origin, empresa creada en 2000 por el dueño de Amazon, Jeff Bezos, el cual hará historia por ser la primera vez en la historia que una empresa comercial lanzará una nave espacial construida, financiada con fondos privados desde un campo de lanzamiento privado con astronautas a bordo.

Estos son los puntos que la hacen pasar a la historia, que todo es privado, que no recibe apoyo financiero ni soporte de nada gubernamental como sus competidores, me gusta pensar que yo he ayudado a eso con cada compra que hago en Amazon ;-D.

Podemos seguir aquí mismo el directo que Blue Origin está retransmitiendo desde YouTube.

DIRECTO AQUÍ MISMO

Podemos verlo en castellano y con mucha información tenemos a la genial AstronautaLiLi.

