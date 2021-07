Desde las salidas de los videojuegos en formato digital, es decir, aquellos que compramos en las tiendas digitales de consolas y ordenadores, siempre entendimos que con ello llegábamos al fin de la escasez, que era algo que nunca se acabaría y existirían para siempre, pero la realidad siempre está allí para darnos un zarpazo.

Primero llegaron los cierres de tiendas digitales de consolas “antiguas”, sin ellas ya no tendrías acceso a poder comprar juegos ni descargar los que habías comprado, la Nintendo DS fue una de las más perjudicadas por los millones que se habían vendido y aún seguían vivas, pero tras esta fueron cayendo otras.

Incluso en el mundo del compatible donde siempre se ha esgrimido la máxima de que allí todo funcionaria los siglos por lo siglos solo hizo falta actualizar el Windows para mandar al traste la compatibilidad de millones de videojuegos que si no fuese por gente altruista y maravillosa externa que consiguen hacer emular lo quitado o compañías que los revenden con los añadidos para que si te funcionen en tu nuevo PC el principio de los videojuegos en PC seria historia para un museo.

Tras este chapuzón de agua fría ya comenzamos a no creer en todas esas bondades que nos habían vendido de lo digital y online, que no por ocupar espacio en una tienda pero si en un servidor a 8.000 Km no significaba que estaría disponible para mi toda mi vida, empezamos a ver que solo con estirar de un enchufe se podía ir todo lo que había comprado al retrete y yo quedarme con el culo al aire, o mejor dicho, con mi estantería de videojuegos digital vacía.

Claro esta que todo esto normalmente sucede cuando se acabando una generación y quien más quien menos tiene ganas de empezar la siguiente siendo muy pocos a los que les preocupa el poder jugar 15 años después a ese juego antiguo, y si lo hiciese seguro que se lo volverían a vender con mejoras que el volvería a pagar.

Pero lo que nunca me podía esperar ver es que se AGOTASEN LA VENTA DE JUEGOS DIGITALES.

Parece un chiste malo pero es algo que acaba de pasar con Final Fantasy XIV y la tienda digital de Square Enix pues si querías comprar la “Final Fantasy XIV Online COMPLETE EDITION para PC te salía para añadirlo a la lista de espera, como si de un producto físico y agotado se tratase. Por su contra podías seguir comprándolo en Steam, la versión de Mac y Playstation.

Por parte de Square Enix no ha habido una explicación concreta pero es posible que al tratarse de un juego online el cual tiene ya 11 años y unos 22 millones de cuentas de jugadores registradas son la causa de su posible escasez digital. Es un juego de pago por jugar online mensual y es posible que Square Enix antepusiera el ganar dinero con la venta digital de nuevas cuentas en beneficio de que sus actuales jugadores tuviesen una experiencia online satisfactoria, que para eso la pagan.

Ahora mismo todo esto ya está arreglado y se puede pasar por caja en la tienda de Square Enix sin ningún problema, supongo que abran llamado al amigo informático para decirle que enchufe más servidores y punto, algo que nos vuelve al tema de lo digital, tanto de datos de almacenamiento como de servidores donde poder jugar, tiene fin, como todo en está galaxia.