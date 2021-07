thatgamecompany, conocida por los videojuegos aclamados por la crítica Journey y Flower, ha lanzado hoy la siguiente temporada del premiado videojuego Sky: Niños de la Luz. Esta temporada será verdaderamente especial; estará protagonizada por el querido personaje de El Principito, mundialmente conocido gracias a la novela del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. El evento llega justo a tiempo para celebrar el 75 aniversario de El Principito, y está disponible para descargar en Sky a través de la Apple App, Google Play y de la Nintendo Switch Game Store.

La "Temporada de El Principito" será la décima que llegue a Sky: Niños de la Luz y se podrá jugar durante las próximas 11 semanas. Se ha añadido una nueva zona, "Starlight Desert", maravillosamente diseñada para escenificar la nueva historia. A lo largo de la temporada el jugador tendrá que explorar una parte diferente del reino de Sky con el Principito para conocer su historia y sus viajes. Los fans de la novela reconocerán también a algunos de los otros personajes emblemáticos que se unirán a la aventura. Habrá más sorpresas, expresiones, objetos y cosméticos para desbloquear a lo largo de esta temporada especial.





"Es maravilloso ver a El Principito en el Sky. Nos alegra que Jenova y su equipo hayan pensado en esta colaboración. Tiene mucho sentido, ya que El Principito y Sky tienen fuertes valores en común y ambos invitan a la gente a apreciar la amistad, el amor y la infancia", reconoció Olivier d'Agay, sobrino nieto de Antoine de Saint Exupéry y Director Ejecutivo de la Fundación Juvenil Antoine de Saint Exupéry.





"El Principito fue una de las inspiraciones más fuertes que tuvimos el equipo y yo durante el desarrollo inicial de Sky. Hay tantas capas de profundidad sobre la infancia, el amor y la amistad en este libro, que incluso cuando lo re-examinamos para la presente temporada descubrimos nuevas facetas. Me siento muy honrado de trabajar con Olivier y su equipo. Esperamos que los fans de Sky lo disfruten tanto como nosotros al diseñar esta nueva temporada", añadió Jenova Chen, cofundador y director creativo de thatgamecompany.

El mes pasado, el juego superó los 100 millones de descargas desde su lanzamiento en la App Store de Apple en julio de 2019. El equipo espera que Sky siga creciendo tras su reciente lanzamiento en Nintendo Switch y la llegada del juego cruzado también en dispositivos móviles. Con la compasión, la amistad y el altruismo como elementos centrales de Sky, la novedosa experiencia del juego ha sido aclamada por la crítica y ha recibido numerosos premios. Ha sido galardonado con premios como el iPhone Game of the Year 2019 de Apple y el Design Award 2020 de Apple, así como con premios en los SXSW Awards 2020, los Game Developers Choice Awards 2020, el Best Indie Game of 2020 de Google Play Store y los Webby Awards 2020 y 2021, entre otros.





Sky: Niños de la Luz es gratuito en Nintendo Switch, App Store para los dispositivos Apple compatibles y para dispositivos Android en Google Play. Todas las características de la temporada de El Principito pueden activarse comprando el "Pase de aventura". También se puede comprar desde dentro del juego un pack con tres pases de temporada que podrás regalar a tus amigos. Los objetos y cosméticos extra, como El zorro de El Principito o la Capa bufanda de El Principito, también estarán disponibles para su adquisición dentro de la aplicación durante un tiempo limitado.