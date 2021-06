Han llegado las Rebajas Semestrales a PlayStation Store, donde los jugadores podrán acceder a una selección de grandes títulos para PlayStation 4 y PlayStation 5 a precios reducidos con hasta un descuento del 60% hasta el 7 de julio.

Entre las ofertas destacan títulos como:

OUTRIDERS PS4 & PS5: Es un juego de rol y disparos cooperativo online para 1-3 jugadores ambientado en un universo de ciencia ficción original, oscuro y salvaje. Mientras la humanidad perece en las trincheras de Enoch, el jugador creará a su propio Outrider y se embarcará en una aventura por el planeta hostil. Con una historia intrincada que transcurre en un mundo muy diverso, el jugador dejará atrás las chabolas de la Primera Ciudad para recorrer bosques, montañas y desiertos tras la pista de una misteriosa señal. Antes 69,99 € - ahora 45,49 €.

Crash Bandicoot 4: It's About Time PS4 & PS5: En la última entrega de la saga de plataformas, acción y aventuras, Crash Bandicoot, Crash se adentrará junto con los demás marsupiales a una aventura temporal que se cae a pedazos. Neo Cortex y N. Tropy han vuelto a las andadas y esta vez no planean darle la tabarra al universo, ¡su objetivo es el multiverso entero! Crash y Coco tendrán que reunir cuatro máscaras cuánticas y trastocar las leyes de la realidad para salvar el mundo. Antes 69,99 € - ahora 41,99 €.

STAR WARS Jedi: Fallen Order PS4 & PS5: En este título de acción-aventura en tercera persona de la saga STAR WARS™, el jugador deberá completar el entrenamiento de un padawan superviviente, desarrollar nuevas y poderosas habilidades con la Fuerza y dominar la técnica de la espada láser antes de que el Imperio se le adelante. Antes 49,99 € - ahora 14,49 €.

Otros títulos destacados son:

· Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION PS4 Antes 84,99 € - ahora 21,24 €

· Detroit: Become Human PS4 Antes 29,99 € - ahora 14,99 €

· Horizon Zero Dawn Complete Edition PS4 Antes 19,99 € - ahora 9,99 €

· Knockout City PS4 Antes 19,99 € - ahora 14,99 €

· Los Sims 4 PS4 Antes 39,99 € - ahora 5,99 €

· Mortal Kombat 11 PS4 & PS5 Antes 49,99 € - ahora 19,99 €

· Need for Speed Heat Deluxe Edition PS4 Antes 79,99 € - ahora 19,99 €

· Persona 5 Royal PS4 Antes 59,99 € - ahora 26,99 €

· Saints Row: The Third Remastered PS4 & PS5 Antes 39,99 € - ahora 15,99 €

· The Crew 2 Standard Edition PS4 Antes 49,99 € - ahora 9,99 €