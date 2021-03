¿Tus hijos ven videojuegos o porno?

No paramos de aceptar cláusulas de cientos de folios (si los imprimiéramos) de redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube y Twitch, donde básicamente se nos advierte que es lo que no podemos hacer en ellas y que si las incumplimos pues nos caerá la del pulpo, pero la verdad es que eso no es así en demasiados casos y TaisonTV te lo demuestra en sus dos vídeos donde denuncia esta incompetencia.

Para el que no conozca a TaisonTV es un jugador de videojuegos que hace streamings diarios jugando a FPS principalmente el cual lleva dos guerras en sus hombros: la de jugar, entretener y ganar las partidas de sus videojuegos favoritos y la de descubrir y denunciar a los jugadores que usan herramientas para hacer trampas en estos videojuegos, los llamados chetos.

Ahora ha iniciado otro frente de batalla donde se ha puesto a denunciar a canales de Twitch y Facebook Gaming donde salen mujeres que dicen estar jugando a videojuegos, pero que verdaderamente se ven más sus carnes que el propio videojuego en sí, algo que las propias plataformas tienen totalmente prohibido y por el cual te pueden cerrar dichas cuentas.

Estas denuncias las está reportando en su canal de YouTube mostrando cómo lo hacen estás mujeres -aunque alguna que otra vez parecen menores- y contando el porqué no hacen nada las plataformas.

Twitter España bloquea por "abuso y acoso" al denunciante

Aquí es cuando te das cuenta del porqué el mundo se va por el retrete: TaisonTV escribe un twett donde habla de como es posible que le cierren a el mismo sus cuentas por ser una molestia constante para tramposos de videojuegos y 'señoritas' de videojuegos, y efectivamente ocurre con su cuenta de Twitter horas más tarde.

Don Dinero

El vil dinero es el causante de todas las tragedias humanas, da poder y riquezas y parece ser el salvoconducto en estas redes sociales pues si no como explicas que incumpliendo diariamente las conductas de buen comportamiento de estas redes no les pase nada.

La mayoría de estos canales se sirven de un sistema de donaciones por las cuales por unas cantidades de dinero estas mujeres muestran partes de su cuerpo a miles de personas, esto a mí me parece más de Las Vegas que no del Fortnite, aparte de estar haciendo algo ilegal en la plataforma se valen de decir que juegan a videojuegos para llegar a un público más joven e ingenuo los cuales pueden ser los que tus hijos estén jugando y que buscando como hacer algo en los propios videojuegos o simplemente por ver a alguien jugarlos mejor que ellos para aprender y lleguen a estos canales y en vez de ver como desbloquear la skin de turno lo que vean sea la skin de la que juega.

Desde aquí me uno a esta batalla apoyando a TaisonTV en esta guerra donde las artimañas de distracción y abuso de confianza en las redes sociales están consiguiendo que los niños tengan acceso a un porno endulzado -por eso de estar jugando a un videojuego- donde además la denigración de la mujer es tal que creo que puede ser hasta denunciable judicialmente por directamente no poner que es contenido para adultos en sus directos donde hacen estás cosas y que solo sirve para hundir más a las streamers que quieren mostrar como pueden entretener y jugar como hace el mismo TaisonTV sin necesidad de enseñar nada aparte de sus buenas actitudes con el mando o ratón.

Como padre de dos niñas me niego a que estas crezcan creyendo que enseñando el palmito pueden conseguir lo que quieran en vez de por su esfuerzo y aptitudes, me niego a que sus compañeros de clase, trabajo, amigos y vecinos piensen que ellas están para enseñar carne mientras hacen un examen, trabajan a su lado, toman una cerveza o suben en el ascensor con ellos.

Hay que dar pasos hacia delante, no hacia atrás aunque estos sea digitalmente.

La solución es fácil

Seguramente más de una vez habrás pensado que la gente que trabaja en estas redes sociales son muy incompetentes, pero es que en la mayoría de ellos son los justos para que no se caigan las paredes de las mismas, por eso hacen uso de los llamados bot's inteligentes como si de policias virtuales fuesen, pero como sabemos han cometido más errores que aciertos, y al final dejan a los usuarios los que seamos nosotros mismos los que gestionamos lo que pueden o no hacer, incluso la de señalar los delitos cometidos en las mismas, así que si tienes alguna duda de que es lo que están viendo tus hijos ponte con ellos a mirarlo y cuando veas alguna de estas cosas, por el bien de ellos y ellas: DENUNCIA.

Como denunciar en Twitch y Facebook

Le damos a los tres puntos, denunciar y listo.