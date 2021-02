FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE aprovecha el hardware de última generación e incluye un gran número de mejoras gráficas, de jugabilidad y de sistema para PS5:

· Sumérgete como nunca antes en la ciudad de Midgar con mejoras en las texturas, la iluminación y los elementos de fondo. Podrás alternar entre dos factores de optimización:

· Selecciona "Gráficos" para establecer como prioridad los gráficos en resolución 4K.

· Selecciona "Rendimiento" para establecer como prioridad el rendimiento del juego a 60 FPS.

· Captura y comparte tus momentos favoritos del juego con un modo fotográfico totalmente personalizable.

· Vive los combates con una mayor sensación de inmersión usando el mando inalámbrico DualSense y su retroalimentación háptica, y disfruta del dinamismo de las carreras de motos con los gatillos adaptativos.

· Descubre nuevas formas de jugar con el nuevo "Nivel de dificultad clásico".

· Sumérgete en la acción más rápido con tiempos de carga optimizados.

A modo de agradecimiento para todos los jugadores que han comprado FINAL FANTASY VII REMAKE para la consola PlayStation 4, Square Enix les ofrecerá actualizarse con una copia digital gratuita para PS5 que incluirá todas las mejoras de la nueva generación y de jugabilidad detalladas arriba sin coste adicional para jugar en la consola PS5.

Además de introducir numerosas mejoras, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE también incluye un episodio inédito protagonizado por Yuffie. En esta nueva aventura te meterás en la piel de Yuffie Kisaragi cuando se infiltra en la turbia Compañía de Electricidad y Energía Shinra para robar la materia suprema y devolver la gloria a su patria. Juega junto a nuevos personajes y disfruta de una experiencia ampliada que incorpora numerosas novedades en cuanto a los combates y la jugabilidad, además de brindar una nueva perspectiva a la historia de FINAL FANTASY VII REMAKE que no te puedes perder.

Quienes hayan comprado FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 y se actualicen a PS5 podrán comprar el nuevo episodio protagonizado por Yuffie desde PlayStation Store como una descarga independiente. Quienes tengan una copia física de FINAL FANTASY VII REMAKE para PS4 necesitarán una consola PS5 con ranura para disco para disfrutar de esta copia digital gratuita.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, la actualización para la consola PS5 y el episodio descargable independiente protagonizado por Yuffie estarán disponibles para PS5 en todo el mundo el 10 de junio de 2021.

Por otra parte, Square Enix ha anunciado hoy dos nuevos juegos para móviles ambientados en el mundo de FINAL FANTASY VII. FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER es un juego de acción de tipo battle royale ambientado en Midgar antes de la historia de FINAL FANTASY VII. Como aspirante a Soldado, tendrás que hacer buen uso de tus habilidades y hechizos en combate para sobrevivir.

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS es una experiencia para un jugador por capítulos que cubrirá toda la cronología de FFVII, incluyendo lo que ocurre en el juego original y en todos los títulos que conforman Compilation of FFVII, además de nuevos elementos de la historia escritos por Kazushige Nojima, guionista de FINAL FANTASY VII REMAKE, y que tratan los orígenes de Soldado. Más adelante se publicará más información sobre estos dos títulos para móviles, FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER y FINAL FANTASY VII EVER CRISIS.