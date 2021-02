Madden NFL 21, STAR WARS: Squadrons y NHL 21 por 0,99€

Los miembros de EA Play y EA Play Pro tendrán las manos ocupadas esta primavera. Además del acceso instantáneo a una colección con los videojuegos más seguidos de EA, los miembros también podrán disfrutar de tres nuevos títulos en The Play List (anteriormente el EA/Origin Access Vault) a partir del próximo mes.

· Madden NFL 21 (disponible el 2 de marzo) - Repleto de nuevas características como Face of the Franchise: Rise to Fame, Superstar X-Factors 2.0, e innovadoras mejoras en la jugabilidad, Madden NFL 21 ofrece nuevos niveles de ingenio y control desarrollados para inspirar la creatividad dentro y fuera del campo.



· STAR WARS: Squadrons (disponible a finales de marzo) - Domina el arte del combate estelar en la auténtica experiencia de pilotaje STAR WARS™: Squadrons. Siente la adrenalina de los combates espaciales multijugador en primera persona junto a tu escuadrón y abróchate el cinturón en una emocionante historia de STAR WARS.

· NHL 21 (disponible en abril) - Ábrete camino hacia el estrellato en el modo ampliado Be a Pro y pasa a la historia como uno de los mejores de la liga. En el hielo, cambia tu ataque con todos los nuevos movimientos, dekes, dangles y maniobras evasivas, inspirados por los innovadores más rompedores de la liga.

Los miembros de EA Play Pro también tendrán la oportunidad de experimentar el próximo videojuego cooperativo de aventuras que romperá totalmente el género, It Takes Two, a partir del 26 de marzo. Con la pareja Cody y May, dos humanos convertidos en muñecos por un hechizo mágico, los jugadores se encontrarán atrapados en un mundo fantástico con el reto de salvar su fracturada relación de la mano del hortera gurú Dr. Hakim.

Además de las nuevas entradas en la Lista de Videouegos, los miembros de EA Play también podrán obtener más recompensas de sus videojuegos favoritos con las nuevas recompensas mensuales de marzo. Algunas de ellas incluyen:

2 de marzo - Madden NFL 21: 3 packs de fantasía dorados MUT; 6 packs de fantasía dorados MUT

8 de marzo - Apex Legends: Amuleto de Arma N7

26 de marzo - FIFA 21: Potenciación de experiencia de la temporada 5 de FUT

Para saber más sobre todos los videojuegos que llegarán a The Play List en marzo y abril, visita: www.ea.com