Stonefly para todas las plataformas

Se trata de una aventura que se lanzará en verano de 2021. Stonefly lleva a los jugadores a una cautivadora aventura a bordo de un mech, a través de un encantador bosque, desvelando una emocionante historia de descubrimiento personal.

El juego será publicado a través de MWM Interactive, la division de entretenmiento interactivo de Madison Wells,dedicada a llevar a los jugadores innovadores, ingeniosos y atractivos títulos independientes de desarrolladores en todo el mundo.

“Stonefly un nuevo y emocionante siguiente paso para nuestro pequeño equipo de desarrollo. Hemos diseñado una aventura que cuenta el viaje de Annika para recupear su confianza como inventora y como exploradora”, adelanta Bohdon Sayre, Game Director de Flight School Studio.

“MWMi ha sido una apoyo increíble en el proceso de creación de Creature in the Well, ha sido el mejor socio posible para Stonefly. Nos han dado toda la libertad creative en cada fase de este ambicioso proyecto”.





El título tiene un elaborado apartado visual inspirado en corrientes de diseño de mediados de siglo pasado y en la naturaleza. Stonefly cuenta la historia sobre la llegada a la mayoría de edad de Annika, una inventora brillante, pero algo ingenua, que se embarca en la búsqueda de una reliquia familiar. Como Annika, los jugadores inventarán y crearán nuevas habilidades para su propio mech.

Su viaje la llevará a lo más profundo del bosque, deslizándose entre la flora y la fauna para recolectar los materiales que necesita. En su camino se enfrentará a hambientos insectos y se encontrará con personajes memorables le ayudarán a encontrar su fuerza interior y recuperar su legado.





“Flight School Studio crea videojuegos que cautivan a jugadores, lo que resulta evidente por los numerosos fans de Creature in the Well. Lo consiguen mediante una fantástica jugabilidad y su acercamiento único a géneros como hack-and-slash y juegos de mazmorras”, afirmó Ethan Stearns, vicepresidente ejecutivo de MWM Interactive.

“Estamos emocionados de trabajar con ellos y llevar Stonefly a jugadores de todo el mundo. El juego ofrece una aventura de entretenimiento en un mundo maravilloso que Flight School Studio ha creado meticulosamente, y habla muy bien de la habilidad del equipo para llevar a un nuevo nivel sus juegos y sus historias a través de un diseño artístico excepcional”.





Stonefly estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam este verano.