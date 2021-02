Subnautica: Below Zero el 14 de mayo para PC y consolas

La secuela de Subnautica, Subnautica: Below Zero, invita a los jugadores a explorar las peligrosas aguas bajo el hielo del planeta 4546B, un mundo alienígena repleto de criaturas acuáticas y otras maravillas subacuáticas que pondrán a prueba los límites de supervivencia de los jugadores, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para sobrevivir? Los jugadores podrán bucear en la nueva historia, explorar un gigantesco mundo abierto, crear nueva tecnología y descubrir peligrosos misterios. Subnautica: Below Zero promete una aventura que no es de este mundo.

Se lanzará el 14 de mayo de 2021 para PC y Mac a través de STEAM y Epic Game Store, PlayStation 5, Xbox Series S|X, PlayStation 4, Xbox One, y Nintendo Switch, tanto en versión física como digital. Unknown Worlds Entertainment se ha asociado con BANDAI NAMCO Entertainment Inc. para distribuir la edición física en América, EMEA y Japón.

La saga Subnautica pone a prueba cuán lejos están dispuestos a llegar los jugadores para explorar los maravillosos océanos de mundos alienígenas llenos de peligros. Desde su lanzamiento completo en 2018, Subnautica ha cautivado tanto a la prensa como a los jugadores gracias a su gigantesco mundo abierto y a su inmersiva jugabilidad. El título ha conseguido múltiples premios y nominaciones de la industria.





Por primera vez, Subnautica estará disponible en Nintendo Switch, el 14 de mayo, con un pack físico que ofrecerá, juntos, Subnautica y Subnautica: Below Zero.





“Subnautica: Below Zero ha crecido y evolucionado gracias a los comentarios de la comunidad recibidos durante el acceso anticipado y estamos emocionados de lanzar esta increíble secuela de Subnautica”, celebró Ted Gill, presidente de Unknown Worlds. “Tras dos años implementando los cambios que pedía la comunidad y añadiendo nuevas características y contenido, estamos muy felices de dar la bienvenida a los jugadores a las profundidades del planeta 4546B, donde encontrarán una nueva experiencia tanto en PC como en consola”.

Para obtener más detalles sobre Subnautica: Below Zero, por favor echa un vistazo al sitio oficial en: https://unknownworlds.com/subnautica/subnautica-below-zero/.